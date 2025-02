T+A Solitaire T Cognac White ufficiali in Italia, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

T+A Solitaire T Cognac White sono cuffie di fascia alta per audiofili e professionisti dell’audio che anche in mobilità non rinunciano a una resa sonora di qualità

T+A, il produttore tedesco di prodotti audio di fascia alta, ha presentato le nuove cuffie wireless Solitaire T Cognac White, un’elegante evoluzione delle Solitaire T White che tornano sul mercato con la stessa scheda tecnica già vista sull’altro modello ma un’esclusiva finitura bicolore, che combina il bianco candido con l’intenso marrone cognac.

Parliamo di cuffie che si rivolgono agli audiofili e ai professionisti dell’audio che comunque non vogliono rinunciare ad ascoltare musica in alta qualità anche quando sono in movimento.

T+A Solitaire T Cognac White: scheda tecnica

Le T+A Solitaire T Cognac White hanno driver dinamici da 42 mm e risposta in frequenza che va dai 4 Hz fino a 22 kHz in modalità attiva e dai 4 Hz ai 45 kHz in modalità passiva.

Molto interessanti le caratteristiche di isolamento del rumore con i padiglioni circumaurali che garantiscono agli utenti un isolamento passivo in grado di attenuare efficacemente i rumori esterni. Non mancano nemmeno un sistema di Cancellazione attiva del rumore (ANC) che sfrutta i sei microfoni sulle cuffie e gli algoritmi sviluppati da T+A per isolare l’utente da ciò che lo circonda e la Modalità Trasparenza che, invece, consente di mantenere la percezione dell’ambiente circostante (voci incluse) senza dover togliere le cuffie.

Trattandosi di un prodotto di fascia altissima, che si rivolge ad audiofili e professionisti dell’audio, al suo interno troviamo anche un chip Qualcomm QCC 5127 che ha il compito di gestire l’elaborazione del segnale audio in modalità attiva, mentre il convertitore ESS Sabre ES9218 Quad DAC (a 32 bit con architettura Hyperstream II e Time Domain Jitter Eliminator) garantisce una conversione digitale-analogica di altissima qualità.

Per connettersi alle varie sorgenti audio le T+A Solitaire T Cognac White utilizzano il Bluetooth 5.2 con supporto ai codec aptX HD e AAC per la trasmissione wireless in alta definizione. Oltre a questo è anche possibile collegare le cuffie tramite cavo USB-C per una riproduzione digitale lossless, oppure utilizzare i cavi analogici simmetrici in rame OFC con connettori Pentaconn (jack da 6,3 mm e 3,5 mm) placcati in oro per una connessione analogica in alta qualità.

Per quanto riguarda l’autonomia queste cuffie garantiscono circa 70 ore di ascolto (senza ANC) che scendono fino a 35 ore attivando la cancellazione attiva del rumore.

Merita, naturalmente, una menzione a parte il design di questo prodotto, con il telaio in alluminio sabbiato e anodizzato, che garantisce una grande robustezza e un look elegante. I cuscinetti e l’archetto sono rivestiti in pelle sintetica, a garanzia di un grande comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate.

Si tratta, inoltre, di cuffie pieghevoli con i giunti in metallo che consentono di ruotare i padiglioni di 90 gradi per poterle riporre facilmente. Infine il padiglione destro ha anche un touchpad che permette all’utente di regolare il volume e gestire facilmente i contenuti in riproduzione.

T+A Solitaire T Cognac White: prezzo e disponibilità

Le T+A Solitaire T Cognac White in Italia sono distribuite da Exhibo e sono disponibili a partire da febbraio 2025 al prezzo consigliato di 1.399 euro.