Sennheiser Momentum 4 Special Edition, a questo prezzo sono un vero affare

Nel settore delle cuffie over-ear, le Sennheiser Momentum 4 Special Edition sono uno dei prodotti più apprezzati dai consumatori, coniugando una buona resa sonora,un comfort ottimale e diverse funzioni avanzate, come la cancellazione adattiva del rumore.

Si tratta insomma, di un dispositivo che si rivolge agli utenti più esigenti, che cercano un sistema audio efficiente e con una grande autonomia, perfetto anche per chi passa molte ore fuori casa e non vuole rinunciare alla propria musica preferita.

Grazie alle ottime offerte su Amazon, per le prossime ore è possibile acquistare queste cuffie a poco più di 200 euro, un’occasione irripetibile che non bisogna lasciarsi scappare.

Sennheiser Momentum 4 Special Edition: scheda tecnica

Le Sennheiser Momentum 4 Special Edition sono cuffie over-ear con driver dinamici da 42 mm e risposta in frequenza che va dai 6 Hz fino ai 22 KHz. Il dispositivo è compatibile anche con i codec ad alta risoluzione SBC, AAC, aptX e aptX adaptive.

Presente la modalità cancellazione adattiva del rumore (ANC) che, sfruttando i due microfoni beamforming su ogni padiglione, consente a queste cuffie di analizzare il rumore circostante, adattando in piena autonomia il livello di cancellazione del rumore in base allo scenario. Non manca, naturalmente, nemmeno la modalità trasparenza, che invece lascia passare i suoni circostanti, voci incluse, così da mantenere comunque la percezione di ciò che accade intorno all’utente.

Per quanto riguarda le chiamate, grazie sempre ai microfoni beamforming in dotazione, questo dispositivo è in grado di isolare la voce del parlante dai disturbi esterni (vento incluso), migliorando la resa sonora delle conversazioni.

Per collegare le cuffie allo smartphone si utilizza il Bluetooth 5.2 e, scaricando l’app ufficiale Sennheiser Smart Control (disponibile per Android e iOS), l’utente può gestire tutte le funzioni dal proprio telefono e accedere anche all’equalizzatore. In alternativa questo prodotto può essere utilizzato anche con il jack da 3,5 mm incluso nella confezione.

Sul fronte dell’autonomia, Sennheiser garantisce circa 60 ore di ascolto con una sola sola carica con ANC attivato. In più con soli 5 minuti di ricarica si ottengono altre 4 ore di riproduzione.

Da non sottovalutare nemmeno il design delle Sennheiser Momentum 4, che sono estremamente leggere e hanno archetto e padiglioni imbottiti, a garanzia di un grande comfort anche in caso di utilizzo prolungato. In questo caso, trattandosi della Specia Edition le cuffie sono nere con finiture color rame.

Sennheiser Momentum 4 Special Edition: l’offerta Amazon

Per portare a casa le Sennheiser Momentum 4 Special Edition bisogna spendere 299 euro, ma grazie alle offerte Amazon per le prossime ore il prezzo scende fino a 229,99 euro (-21%, -69,01 euro) uno sconto molto interessante che permette di acquistare un paio di ottime cuffie a un prezzo da non sottovalutare.

