Teufel Real Blue NC 3: caratteristiche e prezzo delle nuove cuffie wireless

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Teufel

Teufel arricchisce la sua offerta di cuffie con il lancio delle nuove Teufel Real Blue NC 3. Si tratta della nuova generazione delle cuffie over-ear più popolari della gamma del brand tedesco.

Rispetto al modello precedente, queste cuffie migliorano in molti aspetti: l’ANC è più efficace, il volume massimo è più alto, l’autonomia è superiore e, per aumentare la versatilità del prodotto, è stato inserito un ingresso USB audio.

Teufel Real Blue NC 3: caratteristiche

Le nuove Teufel Real Blue NC 3 sono delle cuffie wireless di tipo over-ear che sfruttano il Bluetooth 5.3 (con codec ACC e una portata di 20 metri) per il collegamento ad altri dispositivi ma che possono essere utilizzate anche con collegamento tramite cavo USB-C.

Le cuffie sono dotate di padiglioni auricolari in memory foam, ventilati e sostituibili, con all’interno driver HD lineari da 40 mm. Le cuffie hanno i comandi per la gestione del funzionamento sul padiglione destro. Il peso complessivo è di 280 grammi.

Le Real Blue NC 3 sono dotate anche del sistema di cancellazione attiva e adattiva del rumore (ANC), funzione che può essere attivata con una pressione dell’apposito pulsante e che consente di eliminare i rumori di fondi fino a 40 dB.

C’è anche la modalità Conversazione oltre alla possibilità di sfruttare la cancellazione del rumore in chiamata con la funzione Dynamore Call e il microfono ENC. Tale funzione permette di rimuovere il rumore di fondo e l’interferenza del vento durante le chiamate.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, è possibile arrivare a 98 ore di riproduzione con una sola carica (senza ANC) che diventano 59 ore nel caso in cui sia attiva la funzione ANC (i dati si riferiscono alla riproduzione di audio con volume al 50%). Per la ricarica completa della batteria sono sufficienti 2 ore.

Tra le specifiche tecniche troviamo il supporto multipoint, per il collegamento a due diversi dispositivi, e oltre che a Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, per il collegamento rapido a dispositivi Android e computer Windows.

Tramite l’app Teufel Go, da scaricare su dispositivi Android oppure su iPhone, è possibile personalizzare le opzioni audio e adattare il funzionamento delle cuffie alle proprie esigenze.

Teufel Real Blue NC 3: prezzo e disponibilità

Le nuove Teufel Real Blue NC 3 sono disponibili da subito sul mercato, con possibilità di acquisto direttamente tramite il webshop dell’azienda. Il prezzo di listino è fissato in 229,99 euro e i colori disponibili sono tre: Silver White, Steel Blue e Night Black.