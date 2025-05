Le Sennheiser Accentum sono ottime cuffie over ear con supporto al Bluetooth: su Amazon sono disponibili con un prezzo imperdibile grazie alla promo in corso oggi

Fonte foto: Sennheiser

È il momento giusto per acquistare un nuovo paio di cuffie wireless over ear con supporto alla connettività Bluetooth. Grazie alla promozione in corso in questo momento, infatti, le Sennheiser Accentum sono disponibili con uno sconto del 27% e sono ora acquistabili al prezzo di 109,99 euro.

Vendute direttamente da Amazon, queste cuffie sono uno dei modelli di riferimento di questo segmento di mercato, con un rapporto qualità/prezzo davvero elevato. La promozione rappresenta l’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di cuffie over ear di fascia alta.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Sennheiser Accentum

Sennheiser Accentum: la scheda tecnica

Le Sennheiser Accentum hanno tutto quello che serve a chi è alla ricerca di cuffie over ear di qualità a un prezzo accessibile. Comode da indossare, le cuffie possono garantire una qualità audio molto elevata, migliorando l’esperienza d’ascolto. Si tratta, a tutti gli effetti, di un prodotto premium, sia per costruzione che per qualità audio.

Da segnalare anche il supporto alla ANC ibrida, che permette di eliminare i rumori ambientali ed evitare le distrazioni durante l’utilizzo. Le cuffie integrano anche un sistema di due microfoni pensato per offrire una resa audio migliore durante le chiamate, anche quando la conversazione avviene in un ambiente particolarmente rumoroso.

Un altro punto di forza delle Sennheiser Accentum è rappresentato dall’autonomia. Con una sola carica, infatti, le cuffie over ear possono offrire fino a 50 ore di utilizzo rivelandosi ottime in tantissime situazioni in cui non è possibile ricaricare la batteria.

Le cuffie in questione utilizzano il collegamento via Bluetooth e, quindi, possono essere connesse facilmente a smartphone, tablet, computer e altri dispositivi. Si tratta, quindi, di un modello versatile e completo, adatto a tutti gli utenti che sono alla ricerca di cuffie over ear di qualità.

Sennheiser Accentum: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta di Amazon è ora possibile acquistare le Sennheiser Accentum con un prezzo scontato del 27%. La promo in corso, quindi, riduce il prezzo delle cuffie over ear fino a 109,99 euro garantendo la possibilità di completare l’acquisto con un risparmio netto.

Le cuffie di Sennheiser sono vendute e spedite da Amazon, con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce e all’assistenza post-vendita. La promozione è valida solo per un breve periodo ed è accessibile tramite il box riportato qui di sotto e solo per la colorazione nera.

Sennheiser Accentum