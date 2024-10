Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Debuttano le nuove Sennheiser Accentum Wireless Blues, nuova variante delle apprezzate cuffie over ear di Sennheiser

Sennheiser aggiorna la sua gamma di cuffie con il lancio delle nuove Accentum Wireless Blues. Si tratta di una variante inedita delle apprezzate cuffie wireless over ear dell’azienda che ora si rinnovano con un nuovo design, confermando però il comparto tecnico del modello, già sul mercato con altre due colorazioni.

Sennheiser Accentum Wireless Blues: caratteristiche

Le Sennheiser Accentum Wireless Blues si distinguono gli inediti inserti in blu che caratterizzano vari elementi delle cuffie, sia sull’archetto che sui padiglioni. Si tratta di una novità assoluta per questo modello di Sennheiser, precedentemente disponibile in due versioni, una totalmente nera e una totalmente bianca.

Ora, invece, la nuova soluzione di design adottata dall’azienda prevede una colorazione della scocca nera arricchita dagli inserti blu, per un effetto bicolore che, secondo Sennheiser, punta ad offire una maggiore eleganza, senza alterare le linee del modello.

Le cuffie sono, inoltre, molto leggere (con un peso di circa 222 grammi) e progettate per essere utilizzate tutto il giorno, con un comfort elevato, grazie anche ai padiglioni auricolari imbottiti e all’archetto foderato in silicone morbido.

Le Sennheiser Accentum Wireless sono cuffie over ear, dotate di driver da 37 mm e in grado di connettersi ad altri dispositivi tramite il collegamento Bluetooth 5.2. Ci sono, inoltre, due microfono con beamforming per la riduzione del rumore.

Le cuffie di Sennheiser sono dotate anche della funzione per la cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC), con possibilità anche di sfruttare la Modalità Trasparenza, attivabile anche tramite un apposito tasto presente sulla scocca.

Gli utenti possono personalizzare il funzionamento tramite l’App Smart Control (disponibile sia su Android che su iOS), con possibilità di attivare la modalità Bass Boost che permette di ottenere bassi più profondi oppure la modalità Podcast per migliorare la qualità del parlato. Tramite app è possibile accedere all’equalizzatore a 5 bande.

Le Sennheiser Accentum Wireless, grazie alla batteria integrata da 800 mAh, hanno un’autonomia di circa 50 ore di riproduzione musicale via Bluetooth e con ANC attivata. Disattivando la cancellazione del rumore, invece, è possibile aumentare ulteriormente l’autonomia.

Per una carica completa servono, invece, 3 ore (la ricarica avviene tramite il connettore USB-C). Grazie alla ricarica rapida, con 10 minuti di carica è possibile ottenere fino a 5 ore di autonomia.

Sennheiser Accentum Wireless Blues: prezzo

Le Sennheiser Accentum Wireless Blues arrivano sul mercato italiano con un prezzo consigliato al pubblico di 179,90 euro. Si tratta dello stesso prezzo a cui è possibile acquistare anche le altre due colorazioni del modello di Sennheiser.