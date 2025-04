Fonte foto: Mamun_Sheikh/Shutterstock

Il settore dell’intelligenza artificiale continua ad attirare le aziende del settore tech. L’ultima in ordine di tempo ad aggiungersi alla corsa per lo sviluppo di soluzioni AI avanzate è ByteDance, la casa madre di TikTok che ha presentato il nuovo modello linguistico Seed-Thinking-v-1.5, un’intelligenza artificiale con avanzate capacità di ragionamento, in grado di emulare gli esseri umani.

In alcuni test, l’AI si mostra particolarmente efficiente e riesce a superare anche modelli rivali come le soluzioni sviluppate da Google e OpenAI oltre che DeepSeek. Le premesse sono ottime e il tool di ByteDance potrebbe affermarsi come un nuovo punto di riferimento del settore dell’intelligenza artificiale (almeno per il mercato cinese). I primi dettagli al riguardo sono stati pubblicati su GitHub.

Come funziona l’AI di ByteDance

Il nuovo modello linguistico di ByteDance si basa su di un’architettura chiamata Mixture-of-Experts che è stata utilizzata anche per i modelli Llama 4 di Meta. Tale architettura prevede un sistema di “esperti” specializzati in determinati settori e, in base al compito richiesto, il modello attiva le funzioni dedicate, risultando molto più efficiente.

Su 200 miliardi di parametri, infatti, Seed-Thinking-v-1.5 è in grado di utilizzarne 20 miliardi, andando a massimizzare l’efficienza di funzionamento. In vari test, l’AI è riuscita a superare i prodotti di Google e OpenAI. Ad esempio, nel test ARC-AGI, che misura la capacità di un’AI di avvicinarsi a un’intelligenza generale, la soluzione sviluppata da ByteDance ha superato le rivali occidentali.

Seed-Thinking-v-1.5 si è dimostrato superiore a DeepSeek R1 per quanto riguarda la precisione nei test in cui gli utenti sono stati chiamati a valutare le risposte date dai singoli modelli. Inoltre, il modello di ByteDance sarebbe in grado di scrivere, dialogare e, più in generale, ragionare anche su temi non tecnici.

Per quanto riguarda l’addestramento, in questo caso è avvenuto utilizzando la tecnologia Streaming Rollout System (SRS) che sarebbe in grado di accelerare il processo di apprendimento fino a 3 volte, rendendo ancora più efficiente lo sviluppo di questa tecnologia.

Cosa potrà fare l’AI

Lo sviluppo di questo nuovo strumento da parte di ByteDance continuerà nel corso delle prossime settimane. A curare il progetto è il team Seed LLM System dell’azienda. Al momento, però, ci sono ancora tanti interrogativi in merito a quelle che saranno le reali capacità dell’AI oltre che ai vari campi di applicazione.

La corsa allo sviluppo di soluzioni AI sempre più avanzate continua e anche ByteDance è ora coinvolta. La concorrenza nel settore è molto elevata e sarà necessario attendere i prossimi mesi per avere un’idea più precisa in merito alle reali capacità di ragionamento di Seed-Thinking. Intanto, le premesse per una nuova rivoluzione nel settore AI ci sono tutte.