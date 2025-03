Gemini 2.5 Pro è il nuovo modello AI di Google: si tratta di un importante passo in avanti per l'azienda, sempre più concentrata su soluzioni AI avanzate

Fonte foto: Mehaniq / Shutterstock

Continua la corsa di Google nello sviluppo di servizi di intelligenza artificiale con l’obiettivo di conquistare la leadership e superare OpenAI, che ha appena aggiunto la funzione di generazione delle immagini a ChatGPT, e le altre aziende impegnate nel settore.

L’ultima novità in ordine di tempo per Big G è rappresentata dall’arrivo di Gemini 2.5 Pro, prima versione della famiglia di modelli AI della nuova serie 2.5. Si tratta di un modello multimodale reasoning, in grado di “pensare” per elaborare risposte sempre più precise e dettagliate. Un passo in avanti fondamentale per il futuro di Google, sempre più concentrata nello sviluppo di soluzioni AI in grado di fare la differenza, migliorando in modo significativo le capacità rispetto alla versione precedente.

Gemini 2.5 Pro: cosa sa fare

Il nuovo modello AI presentato da Google rientra nella famiglia Gemini 2.5 che, secondo quanto rivelato dall’azienda, comprende “modelli pensanti, capaci di ragionare sui propri pensieri prima di rispondere, con conseguenti prestazioni migliorate e una maggiore accuratezza“. Il nuovo modello, dunque, è pensato per svolgere compiti complessi in modo efficiente. Nei vari benchmark pubblicati dall’azienda di Mountain View, Gemini 2.5 Pro si mostra più avanti rispetto a varie proposte di aziende rivali, come OpenAI e il suo o3-mini. In particolare, il modello avrebbe ottime capacità di codifica, con un salto in avanti notevole rispetto alla versione 2.0.

Il nuovo modello “eccelle anche nella creazione di app Web visivamente accattivanti e applicazioni di codice agentico, insieme alla trasformazione e alla modifica del codice“. Quest’ultima novità di Google, insomma, rapresenta, è evidente miglioramento in termini di performance e capacità di pensiero che potrebbero davvero mettere in difficoltà la concorrenza. Ad ogni modo, il modello andrà messo alla prova tramite dei test indipendenti per valutarne le sue reali capacità.

Per il momento, Gemini 2.5 Pro ha una finestra di contesto di 1 milione di token ma in futuro secondo le dichiarazioni di Big G arriveranno altri 2 milioni.

Gemini 2.5 Pro: come usarlo

Il nuovo Gemini 2.5 Pro non è disponibile per tutti ma può essere utilizzato solo dagli abbonati che possono accedere alla versione Advanced dell’AI di Google. L’azienda di Mountain View ha confermato, però, che il modello può essere provato tramite Google AI Studio, ambiente di sviluppo aperto a tutti, e arriverà anche sulla piattaforma VertexAI di Google Cloud. Per ora, Gemini 2.5 Pro è disponibile in una versione sperimentale con Big G fornirà maggiori dettagli nel corso del prossimo futuro. Di certo, la corsa nello sviluppo di nuove soluzioni AI da parte di Google non si ferma e la versione 2.5 Pro del suo modello è un’altra conferma.