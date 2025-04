Fonte foto: Poetra.RH/Shutterstock

Meta intende accelerare lo sviluppo di soluzioni legate all’intelligenza artificiale, dopo aver integrato la sua Meta AI in WhatsApp, sfruttando il modello Llama 3.2, il prossimo passo dell’azienda è legato a una nuova suite di modelli multimodali Llama 4.

Meta ha rilasciato da subito i primi due modelli, Scout e Maverick, e ha confermato l’arrivo di altri due modelli, Behemoth e Reasoning, nel corso dei prossimi mesi. In questo modo, l’obiettivo è offrire una serie di strumenti completi e adatti a tutti i casi di utilizzo.

Cosa possono fare i modelli Llama 4

La strategia di Meta prevede la realizzazione di una vera e propria suite multimodale Llama 4 con vari modelli che andranno a focalizzarsi su diversi aspetti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Maverick rappresenta un punto di riferimento della nuova strategia ed è stato definito come il “cavallo di battaglia” dall’azienda grazie alle sue notevoli capacità, legate soprattutto alla comprensione del testo e delle immagini, che lo rendono un modello versatile e adatto a diversi contesti di utilizzo, compresa la possibilità di diventare la base di un chatbot AI avanzato. In diversi contesti, Maverick può superare GPT-4o e Gemini 2.0.

Scout, il secondo modello, è più compatto ed è pensato per svolgere attività specifiche e complesse, come la capacità di analizzare archivi di codice e grandi quantità di documenti oltre che di analizzare l’attività degli utenti per la personalizzazione dei contenuti online.

Lo step successivo di Meta sarà rappresentato da Behemoth, un nuovo modello linguistico di grandi dimensioni che punta a diventare uno dei più intelligenti a livello globale, con 288 miliardi di parametri attivi. Questo strumento è in fase di addestramento e permetterà a Meta di fare un ulteriore passo in avanti nel suo ambizioso programma di sviluppo legato all’intelligenza artificiale.

In arrivo c’è anche Reasoning di cui potrebbero arrivare i primi dettagli in occasione dell’evento LlamaCon in programma il prossimo 29 di aprile.

Quando arrivano i modelli Llama 4

Come annunciato da Meta, i primi due modelli, Scout e Maverick, sono disponibili da subito e rappresentano la prima parte di un programma più articolato che prevede il rilascio di Behemoth e, nel corso dei prossimi mesi, di Reasoning che andrà a completare la suite.

È chiaro che ci sono svariate novità in arrivo da parte di Meta nel settore dell’intelligenza artificiale. I nuovi modelli Llama 4 rappresentano una scommessa importante per l’azienda che può guardare al futuro con la certezza di poter dire la sua nel settore AI con varie soluzioni in grado di adattarsi alle esigenze del mercato.