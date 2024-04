Amazon, la friggitrice ad aria costa pochissimo: minimo storico

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Le friggitrici ad aria non sono tutte uguali. Il mercato oramai si è talmente diversificato che è possibile trovare una friggitrice ad aria per ogni esigenza: compatte per chi vive da solo, più grandi per chi ha una famiglia numerosa, oppure modelli con tecnologie avanzate che permettono di cucinare tante pietanze diverse. Nell’ultimo periodo trovi anche friggitrici ad aria con un design un po’ più ricercato e che si adattano alla perfezione allo stile della tua cucina. In quest’ultima categoria rientra la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Antique 5000, un modello dalle dimensioni abbastanza grandi e che si contraddistingue per un design retrò molto particolare e che la rende veramente unica.

Una friggitrice ad aria che oggi è disponibile anche a un prezzo eccezionale. Il merito è dello sconto del 44% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e la paghi veramente poco, meno di 40 euro. Non a caso è una delle più vendute degli ultimi giorni e solo nell’ultimo mese ne sono state vendute più di di 600. Ha ottenuto anche il badge "Scelta Amazon" riservato solitamente solo ai prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità. E questa friggitrice Cecotec li ha tutti.

Cecotec Cecofry Antique 5000: prezzo, offerta e minimo storico

Un’offerta incredibile che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo. Oggi trovi la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Antique 5000 a un prezzo di 38,90 euro, con uno sconto di ben il 44% rispetto a quello di listino. La paghi praticamente la metà e fai un super affare che non devi farti scappare per nessun motivo. Al momento è la friggitrice con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibile su Amazon. A questo prezzo è veramente difficile trovare di meglio. Approfittane subito, prima che la promo termini. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimo tempo.

Cecofry Antique 5000: funzionalità e caratteristiche

A dispetto delle dimensioni compatte, la capienza è di ben 5 litri, quindi anche per le famiglie di 4-5 componenti. Potenza da 1500 W, per una cottura veloce ed efficace, appannaggio del risparmio in bolletta. Utile la funzione PerfectCook, per una cottura uniforme e gustosa. La temperatura, regolabile tramite una levetta posta in alto in stile retrò, è variabile: dagli 80 °C ai 200 °C.

Un’altra levetta con medesimo stile e posizione, consente invece di impostare un timer da 0 a 60. Si pulisce facilmente grazie alla sua vaschetta estraibile, e alla griglia smontabile. Così potrai anche inserirla nella lavastoviglie. Insomma, tanti vantaggi in un unico prodotto: dona un tocco di design in cucina, è facile da pulire, permette di alimentarsi in modo salutare e consente di risparmiare in bolletta.

