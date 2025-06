TOTALE PUNTI 8.2 Xiaomi Buds 5 Pro Gli Xiaomi Buds 5 Pro sono auricolari completi, comodi, con un audio sorprendente e funzioni avanzate. Non tutto è perfetto, ma la proposta è solida, soprattutto per chi cerca qualità senza sforare nel lusso. Bisogna anche sottolineare un dettaglio, oltre alla funzionalità unica, grazie a cui sono in grado di registrare l'audio che passa dagli auricolari, c'è anche un altro particolare che rappresenta una unicità di mercato: esiste una versione di questi auricolari Xiaomi Buds 5 Pro che usa il Wi-Fi per il collegamento garantendo la miglior qualità possibile per la riproduzione musicale. Non è però il modello che abbiamo provato noi, che invece si basa sulla tipica connessione Bluetooth, con il pieno supporto alla risoluzione audio elevata anche in modalità wireless.

PRO Qualità audio superiore alla media

Supporto al codec LDAC

Cancellazione del rumore efficace

App intuitiva

Ottima autonomia CONTRO Qualche incertezza nei comandi touch

Case leggermente ingombrante

iQualità microfoni migliorabile in ambienti rumorosi

Design VOTO: 8 Xiaomi punta su linee essenziali, materiali curati e una finitura soft touch davvero piacevole. La custodia ha una forma squadrata con bordi smussati, il coperchio si apre in verticale ed è magnetico. L’effetto al tatto è ottimo e restituisce una sensazione di prodotto premium, anche se il formato è un po’ più voluminoso della media. Gli auricolari veri e propri hanno uno stelo corto e leggermente inclinato, si inseriscono comodamente nell’orecchio e restano stabili anche dopo molte ore. Il design è studiato per garantire un buon isolamento passivo già senza attivare la riduzione del rumore. La sensazione generale è quella di un prodotto curato, elegante, molto più vicino a una fascia alta di mercato che al classico segmento medio dove Xiaomi si muove di solito.

Specifiche tecniche VOTO: 9 La dotazione è quella che si vorrebbe sempre trovare in un paio di auricolari di questa fascia. I Xiaomi Buds 5 Pro montano un doppio sistema di altoparlanti: un driver dinamico da 11 mm per le frequenze basse e un driver a membrana planare per le alte frequenze. Per gestire l'audio degli auricolari è presente un doppio amplificatore, che gestisce in modo indipendente le frequenze alte e le frequenze basse, per ottenere la migliore espressione musicale possibile, ulteriormente migliorata dalla collaborazione con Harman Kardon, che curiosamente è un brand del mondo Samsung. La connettività è garantita da Bluetooth 5.4, stabile e a basso consumo, con supporto per i codec SBC, AAC e soprattutto LDAC, che consente lo streaming audio in alta risoluzione fino a 2.1 Mbps. Gli auricolari sono certificati IP54, quindi resistenti a polvere e schizzi, ideali per l’uso in palestra o sotto la pioggia. A bordo troviamo poi sei microfoni complessivi, distribuiti sui due auricolari, con intelligenza artificiale per migliorare l’annullamento del rumore e la qualità in chiamata. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, è utile sapere che il singolo auricolare ha un peso di 5,6 g mentre la custodia da sola pesa 41,8 g, per un peso complessivo da trasportare di 53 g. Tra le specifiche tecniche del sottolineare c'è quella della capacità di seguire il movimento della testa, anche se non siamo dei fan della prima ora di questo tipo di tecnologia, utile quando si sta guardando un film in posizione statica, meno efficace quando invece si ascolta musica in movimento.

Qualità audio ascoltando musica VOTO: 8.5 È qui che i Buds 5 Pro sorprendono davvero. La qualità sonora è molto al di sopra della media, merito della configurazione dual driver che consente una separazione chiara tra bassi, medi e alti. Il basso è profondo ma non invadente, i medi sono precisi e le voci risultano calde e ben definite. Dove però gli auricolari fanno un salto è nelle alte frequenze: il driver planare riesce a dare brillantezza senza mai sfociare nell’asprezza. Con l’LDAC attivo (e una sorgente compatibile), la differenza è netta. I dettagli aumentano, la spazialità si apre e la musica sembra uscire da un impianto, non da due auricolari. Gli utenti Android con smartphone Xiaomi ottengono un’integrazione perfetta, ma l’esperienza è ottima anche con altri dispositivi. Non è un suono neutro da audiofili, ma un audio dinamico, piacevole, ricco e coinvolgente. Tra le tante funzionalità presenti c'è anche quella del volume adattivo, che cambia in funzione del luogo in cui ci si trova. Bisogna sottolineare anche l'efficacia della riduzione intelligente del rumore che arriva addirittura a 55 db di abbattimento.

Qualità audio in chiamata VOTO: 7.5 Qui il risultato è un po’ più altalenante. Nelle chiamate in ambienti tranquilli la voce è chiara, nitida, senza particolari distorsioni. Gli auricolari gestiscono bene le conversazioni quotidiane, e si adattano anche a chiamate video o meeting via app. Le cose cambiano in ambienti più rumorosi. Pur con la presenza di microfoni multipli e algoritmi di riduzione del rumore ambientale, il sistema non riesce sempre a cancellare in modo efficace il frastuono. Il risultato è che chi ci ascolta può percepire la nostra voce più ovattata oppure coperta dai suoni circostanti. Non è un disastro, ma è un aspetto migliorabile. Bisogna però sottolineare che questo tipo di aspetti di solito cambia in modo significativo con gli aggiornamenti del software, ne abbiamo già ricevuti due durante il periodo di prova.

Funzioni speciali VOTO: 8 Xiaomi ha dotato i Buds 5 Pro di alcune funzioni smart interessanti. Si parte con la riduzione attiva del rumore adattiva, che varia l’intensità in base all’ambiente. In pratica, non serve intervenire manualmente: i sensori captano il rumore esterno e adattano la cancellazione. C’è anche la modalità trasparenza, che si comporta molto bene grazie ai microfoni esterni che catturano le voci e i suoni attorno a noi senza effetti metallici o innaturali. Attraverso l’app Xiaomi Earbuds si possono personalizzare i comandi touch, modificare l’equalizzazione, scegliere tra diverse modalità di cancellazione del rumore e anche effettuare un test per capire se gli auricolari sono indossati correttamente. Infine, è presente anche il rilevamento in-ear: la musica si mette in pausa quando togliamo un auricolare e riprende automaticamente appena lo rimettiamo. Come anticipato, però, la funzione più originale è quella di poter registrare direttamente con gli auricolari le proprie conversazioni. Questo può essere particolarmente utile quando ad esempio gli auricolari sono utilizzati come microfono per la registrazione di video, la registrazione direttamente sugli auricolari fornisce una protezione di backup della propria attività, che può essere particolarmente utile in ambienti affollati dove il Bluetooth potrebbe avere delle interferenze. Ricordiamo anche, perché il tema è particolarmente rilevante, che esiste una versione di questi auricolari in grado di sfruttare un collegamento via Wi-Fi anziché via Bluetooth, per garantire una qualità musicale ancora superiore.

Batteria VOTO: 8 Anche l’autonomia è convincente. Gli auricolari offrono circa 7 ore di riproduzione continua con la cancellazione del rumore disattivata, che scendono a circa 4-5 ore con ANC attivo. Con la custodia di ricarica si arriva a circa 38 ore complessive, un valore molto competitivo. La ricarica avviene tramite USB-C, ma è disponibile anche la ricarica wireless con standard Qi, una comodità non da poco in questa fascia di prezzo. Una ricarica rapida di 5 minuti permette di ottenere oltre un’ora di ascolto, perfetta per le emergenze. Nel complesso, la gestione energetica è ben bilanciata e consente un uso senza ansie anche per tutta la giornata.