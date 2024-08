Amazon, prezzo in picchiata per la friggitrice ad aria: costa pochissimo

Fonte foto: Amazon

Per la casa al mare o per la tua abitazione, c’è un elettrodomestico per la cucina che non può assolutamente mancare: la friggitrice ad aria. Diventata in questi ultimi anni la regina indiscussa della cucina, ha fatto registrare vendite record per ogni modello. Se siete ancora tra i pochi a non averla in casa, questa potrebbe essere l’offerta giusta che vi fa cambiare idea. Su Amazon, infatti, trovi la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Bombastik 6000 in promo con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo. La paghi poco (meno di 55 euro) e fai un vero affare.

Il prezzo così basso non deve trarre in inganno. Si tratta a tutti gli effetti di una friggitrice con tecnologie avanzate e che permette di cucinare veramente di tutto grazie alle 12 modalità di cottura. Non solo le classiche patatine fritte, ma anche carne, verdure grigliate, dolci e tantissimi altri cibi. Il tutto utilizzando pochissimo olio e cucinando cibi anche più sani. Risultati ottimi e in pochissimo tempo. Una vera ancora di salvezza per chi ha poco tempo per cucinare.

Friggitrice ad aria Cecotec: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Bombastik 6000 in offerta con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a soli 54,90 euro, il punto più basso di quest’ultimo periodo. Si tratta di una delle migliori promo che trovi sul sito di e-commerce per una friggitrice ad aria. Costa poco, è facile da utilizzare ed è dotata di tante modalità di utilizzo. La disponibilità è immediata, ma per la consegna devi aspettare qualche giorno. Come per tutti gli elettrodomestici, hai ben 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

Friggitrice ad aria Cecotec: le caratteristiche tecniche

Questa friggitrice ad aria Cecotec ti consente di cucinare con un solo cucchiaio di olio, il tutto a beneficio della salute. Cestello molto generoso, da 6 litri, che consente di cucinare piatti per 5-6 persone senza nessun problema. Anche perché potrai dare sfogo alla tua creatività grazie alle 12 modalità di utilizzo disponibili. Oltre alla quantità e alla qualità, Cecofry Bombastik 6000 consente anche rapidità in cucina, grazie alla potenza di 1700 W. Il che permette anche di realizzare piatti velocemente quando c’è poco tempo o in caso di ospiti non programmati.

La vera chicca però è la funzione PerfectCook che prevede la circolazione dell’aria calda all’interno del cestello. Il che permette di realizzare pietanze croccanti all’esterno ma morbide all’interno, per una cottura perfetta. Nella parte frontale trovi anche una console di comando touch multifunzione, per un uso molto semplice ed intuitivo, anche per quanti sono poco pratici tra i fornelli. Dispone di un termostato per regolare la temperatura da 80°C a 200°C, ma anche di un comodo timer regolabile da 0 a 60 minuti. Chiudono il cerchio la protezione contro il surriscaldamento e una base antiscivolo che rende la rende salda.

