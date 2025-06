Amazon, macchina caffè De'Longhi al minimo storico e sconti al 90%: le migliori offerte di oggi

Fonte foto: De'Longhi

Primo sabato di giugno e su Amazon trovi nuove promo da cogliere al volo. Da oggi 7 giugno sul sito di e-commerce troviamo alcune occasioni da non farsi assolutamente sfuggire e che permettono di risparmiare centinaia di euro. Come ad esempio la promo disponibile per il Google Pixel Watch 2: lo smartwatch è disponibile al minimo storico e con uno sconto del 62% che ti fa risparmiare ben 250 euro. E lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Se, invece, sei alla ricerca di un nuovo smartphone, approfitta dell’offerta disponibile per lo Xiaomi 14T: grazie allo sconto del 39% è disponibile al minimo storico.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è il link per accedere direttamente alla pagina prodotto e completare l’acquisto. Non farti sfuggire queste occasioni: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 7 giugno

Smartphone

Galaxy S25. Sconto immediato e minimo storico . Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre e con un ottimo sconto del 32% che ti permette di risparmiare ben 300 euro su quello di listino. Uno dei pochi telefoni compatti ancora presenti sul mercato, è equipaggiato con uno sconto Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Elite e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un affare da non farsi sfuggire.

e . Lo smartphone top di gamma di Samsung è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre e con un che ti permette di su quello di listino. Uno dei pochi telefoni compatti ancora presenti sul mercato, è equipaggiato con uno sconto Dynamic AMOLED da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Elite e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Un affare da non farsi sfuggire. iPhone 15. Offerta shock. Torna in promo l’iPhone 15 e solo acquistandolo oggi risparmi ben 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Affidabile, assicura ottime prestazioni ed è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche maneggevole. Ottimo processore e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel.

Torna in promo l’iPhone 15 e solo acquistandolo oggi e lo puoi anche . Affidabile, assicura ottime prestazioni ed è dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende anche maneggevole. Ottimo processore e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. Xiaomi 14T. Promo esclusiva Amazon e prezzo crollato. Grazie allo sconto del 39% lo smartphone top di gamma di Xiaomi è disponibile al minimo storico e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Tra i migliori in questa fascia di prezzo, lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido, processore MediaTek con cui puoi fare di tutto e fotocamere professionali prodotte da Leica.

lo è disponibile al minimo storico e su quello di listino. Tra i migliori in questa fascia di prezzo, lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo super fluido, processore MediaTek con cui puoi fare di tutto e fotocamere professionali prodotte da Leica. Galaxy A26. Per chi vuole spendere un po’ di meno non mancano di certo le alternative. Il Galaxy A26 è la miglior scelta che puoi fare oggi: lo trovi con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1,5 terabyte. Batteria che dura tutto il giorno.

Smartwatch

Google Pixel Watch 2. Ecco una delle migliori offerte di oggi. Lo smartwatch di Google è disponibile in promo con uno sconto del 62% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi 250 euro su quello di listino. Dimensioni compatte, comodo da indossare tutto il giorno, assicura un monitoraggio continuo e completo della salute. A disposizione anche tante modalità di allenamento e le principali app di Google, tra cui le mappe e Google Wallet per i pagamenti digitali. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

che fa il al e su quello di listino. Dimensioni compatte, comodo da indossare tutto il giorno, assicura un monitoraggio continuo e completo della salute. A disposizione anche tante modalità di allenamento e le principali app di Google, tra cui le mappe e Google Wallet per i pagamenti digitali. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Huawei Watch Fit 2. Sconto del 52% e prezzo in picchiata. Ecco un’altra offerta da non farsi scappare se sei alla ricerca di uno smartwatch economico e pensato per chi ha una vita attiva. Display FullView da 1,74 pollici, monitoraggio delle salute continuo e tante modalità di allenamento. Hai anche a disposizione degli allenamenti guidati improntati sui tuoi obiettivi.

Accessori lowcost

Powerbank. Doppio sconto e risparmi il 90% sul prezzo di listino . Oggi su Amazon trovi questo powerbank da 12.000 mAh con uno sconto dell’86% a cui puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10% e lo paghi solamente 15 euro. Compatibile con qualsiasi smartphone (anche iPhone) ti permette di ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente. A questo prezzo è da acquistare subito.

e . Oggi su Amazon trovi questo con uno a cui puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 10% e lo paghi solamente 15 euro. Compatibile con qualsiasi smartphone (anche iPhone) ti permette di ricaricare un paio di dispositivi contemporaneamente. A questo prezzo è da acquistare subito. Cuffie Bluetooth. Sconto dell’88% per questo paio di cuffie Bluetooth lowcost. Solamente acquistandole oggi le paghi poco più di 10 euro e fai un super affare. Assicurano una buona qualità del suono, sono compatibili con qualsiasi telefono e computer e assicurano un’autonomia fino a 50 ore utilizzando la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili.

Smart TV

LG QNED 50 pollici. Offerta shock e sconto del 46% per l’ottimo smart TV LG . Acquistandolo oggi risparmi più di 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una delle migliori occasioni della giornata per un televisore smart. Schermo con risoluzione 4K, qualità delle immagini elevate grazie a colori nitidi e a un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo webOS è una garanzia: puoi installare tutte le tue app di video streaming preferite.

e per . Acquistandolo oggi risparmi più di 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una delle migliori occasioni della giornata per un televisore smart. Schermo con risoluzione 4K, qualità delle immagini elevate grazie a colori nitidi e a un processore che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale. Il sistema operativo webOS è una garanzia: puoi installare tutte le tue app di video streaming preferite. LG UHD 43 pollici. Se vuoi spendere poco e sei alla ricerca di un televisore per il tuo salotto, ecco l’offerta che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Perfetto per vedere film, serie TV, documentari e tutti i tuoi programmi preferiti, compresi gli eventi sportivi. Immagini in altissima definizione, anche grazie alla presenza di un processore top di gamma.

Computer&Tablet

Blackview Tab60 Pro. Torna in offerta l ‘ottimo tablet Blackview . Da oggi è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Al primo coupon del 50% ne puoi aggiungere un secondo che ti fa risparmiare altri 80 euro. Lo sconto totale sfiora il 70% e risparmi quasi 300 euro. Nella confezione è presente anche la tastiera che all’occorrenza lo trasforma in un mini PC. Schermo da 10 pollici ,ottime prestazioni e inserendo una scheda SIM si collega anche alla rete dati.

. Da oggi è disponibile su Amazon con un che fa Al ne puoi aggiungere un che ti fa Lo e risparmi quasi 300 euro. Nella confezione è presente anche la tastiera che all’occorrenza lo trasforma in un mini PC. Schermo da 10 pollici ,ottime prestazioni e inserendo una scheda SIM si collega anche alla rete dati. Apple Mac mini. Offerta speciale e minimo storico. Per la prima volta il nuovo Apple Mac mini con processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte è disponibile in offerta con uno sconto che ti permette di risparmiare quasi 130 euro su quello di listino. Un’ottima occasione per acquistare un PC con cui puoi fare veramente di tutto, dall’utilizzare programmi impegnativi come quelli per foto e il video editing. La soluzione ideale per l’ufficio e per chi lavora in smart working. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Elettrodomestici

Macchina per il caffè De’Longhi. Offerta lampo e minimo storico . Ottima occasione per questa macchina per il caffè manuale De’Longhi che trovi in super offerta su Amazon. Puoi preparare fino a due caffè per volta ed è dotata anche della lancia vapore My LatteArt per preparare un cappuccino come quello del bar. La puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

e . Ottima occasione per questa che trovi in super offerta su Amazon. Puoi preparare fino a due caffè per volta ed è dotata anche della lancia vapore My LatteArt per preparare un cappuccino come quello del bar. La puoi Friggitrice ad aria. Sconto lampo e la paghi pochissimo. Se sei alla ricerca di una friggitrice ad aria, da oggi su Amazon trovi questo modello con cestello da 6,5 litri in promo con uno sconto del 38%. Facile da utilizzare, puoi impostare la temperatura che preferisci e cuoce veramente di tutto.

con uno sconto del 38%. Facile da utilizzare, puoi impostare la temperatura che preferisci e cuoce veramente di tutto. Tineco Floor One S7 Strech Ultra. Doppio sconto e super risparmio per la lavapavimenti ed aspirapolvere Tineco . Da oggi è disponibile con uno sconto del 14% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 140 euro. Grande duttilità, la puoi utilizzare su qualsiasi pavimento. Design reclinabile fino a 180 gradi.

e per la . Da oggi è disponibile con uno sconto del 14% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 140 euro. Grande duttilità, la puoi utilizzare su qualsiasi pavimento. Design reclinabile fino a 180 gradi. Ninja Foodi Multicooker. Il robot per gli amanti della cucina. Da oggi trovi il Ninja Foodi Multicooker con uno sconto del 40% e risparmi ben 100 euro. Grazie alle 9 funzioni di cottura, tra cui pentola a pressione, friggitrice ad aria e pentola per la cottura lenta, è un aiutante insostituibile nella vita di tutto i giorni. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui