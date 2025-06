Prezzo stracciato per lo smart TV TCL: oggi lo paghi pochissimo

Fonte foto: Amazon

Un piccolo capolavoro della tecnologia grazie al quale trascorrere in completo relax il tuo tempo libero, godendo i tuoi film e le tue serie TV in maniera ottimale. Lo smart TV TCL Serie Q6C sfrutta le tecnologie video e audio più avanzate per un’esperienza che non teme confronti.

L’apparecchio del produttore cinese è infatti in grado di mostrare immagini dettagliate e realistiche, composte da oltre 1 miliardo di sfumature di colori e contrasto superiore ai normali TV LED. Discorso analogo per il sistema audio, grazie al quale sarai sempre catapultato al centro dell’azione.

Il tutto a un prezzo eccezionale. L’offerta di oggi su Amazon è di quelle da non farsi scappare troppo a cuor leggero. Lo sconto garantito dal colosso del commercio elettronico fa crollare il prezzo al minimo storico e puoi approfittare del pagamento rateale "Zero" di Cofidis per pagare a rate (fino a 24 mesi) senza interessi.

Smart TV TCL a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Promo da cogliere al volo, quella garantita oggi da Amazon sullo smart TV cinese. Il TCL Seric Q6C da 65 pollici è disponibile con uno sconto del 40% al minimo storico. Comprandolo adesso lo paghi 599,00 euro anziché 999,00 e risparmi ben 400 euro.

E con il finanziamento tasso zero di Cofidis, lo smart TV diventa ancora più conveniente. Potrai scegliere di dilazionare il pagamento fino a 24 rate e approfittare di un’offerta senza precedenti.

TCL 65Q6C scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Con il suo ampio pannello da 65 pollici risoluzione 4K UHD (3840 x 2160 pixel), lo smart TV TCL 65Q6C offre immagini estremamente dettagliate e realistiche, per un’esperienza visiva di livello cinematografico. Merito, prima di tutto, della tecnologia QLED (Quantum Dot LED), che garantisce una riproduzione del colore federle ed eccezionale, con tonalità più brillanti e un contrasto superiore rispetto ai tradizionali schermi LED. Il supporto HDR (High Dynamic Range), nelle varianti come HDR10+ e HLG migliora ulteriormente la gamma dinamica, offrendo neri più profondi e bianchi più luminosi.

Il sistema audio offre un suono chiaro e immersivo, e grazie al supporto a tecnologie audio come Dolby Atmos si potrà godere di un’esperienza sonora più avvolgente. Il processore interno ottimizza le immagini e il suono in tempo reale, garantendo prestazioni fluide anche con contenuti complessi o durante il gaming. Il design è solitamente elegante e sottile, con cornici ridotte al minimo per massimizzare l’area di visualizzazione.

La piattaforma operativa Google TV fornisceun’interfaccia utente intuitiva e l’accesso a un vasto ecosistema di applicazioni tramite il Google Play Store. Integra Assistente Google per il controllo vocale, permettendo di navigare tra i contenuti, controllare dispositivi smart home compatibili e ottenere informazioni in modo semplice e veloce. La connettività è garantita da diverse porte HDMI (spesso HDMI 2.1 per funzionalità avanzate come ALLM e VRR, se supportate) e porte USB, oltre a Wi-Fi e Bluetooth per lo streaming e la connessione wireless di periferiche.

