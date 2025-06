Climatizzatore portatile De'Longhi, sconto esagerato: prezzo in picchiata

Fonte foto: Amazon

Sulla comodità e facilità di utilizzo non c’è proprio da discutere. Basta montare il kit da finestra e, nel giro di una manciata di minuti potrai avere una casa fresca e priva di umidità senza alcun lavoro di installazione. Anche sull’efficacia e sull’efficenza, però, non ci sono dubbi.

Il condizionatore portatile De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82, infatti, permette di raffrescare la tua abitazione senza che ci sia la necessità di fare lavori di installazione in casa. Nessun buco alla parete, nessun tubo da posare: tutto quello di cui avrai bisogno sarà il kit di installazione a finestra e il gioco è fatto.

Il prezzo di oggi, poi, è a dir poco da urlo. Lo sconto di Amazon fa crollare il prezzo al minimo storico: risparmi centinaia di euro e fai un vero affare.

Sconto esagerato sul condizionatore portatile De’Longhi: offerta e prezzo finale

Il prezzo a cui è possibile acqusitare oggi il climatizzatore portatile del marchio italiano è di quelli impossibili da lasciarsi scappare. Il De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 è disponibile con uno sconto del 31% e costa 429,00 euro. Rispetto al listino di 619,99 euro, il risparmio è considerevole: oggi lo paghi quasi 200 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

De’Longhi L’Originale Pinguino PAC EM82 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il De’Longhi Pinguino PAC EM82 è un condizionatore portatile ideale per rinfrescare ambienti di medie e grandi dimensioni, offrendo una potenza di 9.400 BTU/h (2,4 kW). Questo modello, in Classe Energetica A, garantisce un’elevata efficienza con consumi ridotti, mentre l’utilizzo del gas refrigerante ecologico R290 ne sottolinea l’attenzione per l’ambiente. Grazie al suo design compatto con rotelle e maniglie, è estremamente facile da spostare da una stanza all’altra, rendendolo una soluzione flessibile per ogni esigenza di raffreddamento.

Oltre alla funzione di raffreddamento, il PAC EM82 funziona anche da deumidificatore, capace di rimuovere fino a 43 litri di umidità in 24 ore, e da ventilatore con tre velocità selezionabili, per un comfort ottimale anche nelle giornate più afose. Il controllo è intuitivo grazie al pannello soft touch sul display LED e al pratico telecomando con LCD. È inoltre dotato di un timer elettronico di 24 ore per programmare accensione e spegnimento, ottimizzando il risparmio energetico e la gestione della temperatura.

Il condizionatore include un kit finestra per una facile installazione del tubo di scarico, minimizzando le dispersioni e migliorando l’efficacia del raffreddamento. Con funzionalità come il termostato ambiente, il filtro antipolvere e il sistema di riciclo della condensa, il De’Longhi Pinguino PAC EM82 si conferma una soluzione completa e user-friendly per chi cerca un comfort climatico efficiente e sostenibile durante i mesi più caldi.

