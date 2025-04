Amazon, questa friggitrice ad aria costa pochissimo: offerta shock

Fonte foto: Amazon

La friggitrice ad aria è diventata in questi ultimi anni la regina della cucina e il merito è anche di offerte come quella che troviamo oggi su Amazon. Sul sito di e-commerce, infatti, è disponibile la friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500 con un doppio sconto che fa crollare il prezzo e la paghi solamente 40 euro. Una cifra alla portata di tutti per una friggitrice ad aria con un cestello da ben 5,5 litri e adatta a una famiglia di 3-5 persone.

La promo si compone di un doppio sconto: oltre a quello fisso del 42%, Amazon applica automaticamente un ulteriore buono sconto del 10% in fase di pagamento. Questo sconto può arrivare al 15% se si acquista un secondo prodotto che fa parte della stessa promozione. Insomma, un’occasione unica per comprare una friggitrice ad aria che costa poco, ma che permette di cucinare tante pietanze differenti in poco tempo. Infatti, oltre alle classiche patatine al forno, puoi grigliare la carne, oppure essiccare la verdura. Non farti sfuggire questa occasione, le scorte potrebbero terminare molto presto.

Friggitrice ad aria Cecotec: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta con prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Cecotec. Da oggi è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a soli 40,41 euro e la paghi praticamente la metà. Il prezzo è il frutto dello sconto del 42% presente in pagina, e di un coupon del 10% che viene applicato in automatico in fase di pagamento. Sconto che raggiunge il 15% se acquisti un altro articolo idoneo alla promozione (trovi i prodotti direttamente nella pagina prodotto su Amazon cliccando sul pulsante "Acquista articoli idonei").

La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e per la consegna devi aspettare un paio di giorni (ti arriva nei primi giorni di maggio). Per il reso gratuito, invece, hai 30 giorni di tempo da quando ti viene consegnata, in modo da testare tutte le funzioni senza troppa fretta.

Cecotec Fantastik 5500: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria Cecotec è dotata di una potenza che arriva fino a 1500 Watt che consente di cucinare velocemente. Il cestello ha una capienza pari a 5,5 litri, ideale per tre persone. Non rinuncerai alla fantasia e al buon gusto a tavola: infatti, è predisposto per 9 modalità di cottura, il che ti consentirà di cucinare tanti alimenti diversi: carne, patatine fritte, pesce, verdura, pollo, pizza, dolci, bacon e frutta secca. Servirà un solo cucchiaio di olio, grazie alla tecnologia PerfectCook che crea un vortice di aria calda che circola all’interno. Per una cottura perfetta: croccante all’esterno e morbida all’interno. Il tutto, prevedendo però anche un sistema che previene il surriscaldamento della friggitrice ad aria.

La temperatura oscilla tra un minimo di 80º C e un massimo di 200º C. Il timer invece consente di regolare il tempo di cottura fino a 60 minuti e si spegne da solo, evitando così che consumi corrente elettrica inutilmente. Il tutto appannaggio della bolletta della luce. Facile da usare, il display si trova sul lato superiore, quindi a portata di mano, senza costringerti ad abbassarti per poter pigiare le varie impostazioni. Inoltre, lo schermo è estremamente intuitivo: ogni funzione è raffigurata da icone. Si inserisce tranquillamente anche nelle cucine con poco spazio.

