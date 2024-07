Chrome perde le password: come risolvere

Lo 0,5% degli utenti di Chrome in tutto il mondo ha subito un problema al password manager: ecco di cosa si tratta e come risolverlo

Una delle funzioni più apprezzate dai 3,45 miliardi di utenti che Google Chrome ha in tutto il mondo è, senza dubbio, il gestore delle password. Si tratta di un password manager a tutti gli effetti, dalle caratteristiche paragonabili a quelli commerciali, ma è gratuito ed è completamente integrato nel browser.

Non stupisce, quindi, che quando il password manager di Chrome ha smesso di funzionare per un breve lasso di tempo, su una percentuale minima dei browser in uso a livello globale, il fatto sia diventato una notizia. Anche perché, a far due conti, una percentuale minima di tre miliardi e mezzo fa comunque qualche milioncino di utenti interessati al problema.

Cos’è successo al password manager di Chrome

A cavallo tra il 24 e il 25 luglio, durante un arco di tempo lungo 17 ore e 51 minuti, su alcuni computer Chrome ha smesso di salvare le password, senza però avvertire gli utenti.

Tutti i dati di login registrati su quelle configurazioni, quindi, non erano più utilizzabili per i successivi accessi ai siti.

Google ha intercettato in fretta il problema, riuscendo subito a capire che il bug interessava solo alcuni utenti di Chrome per Windows. Per la precisione interessava il 2% di coloro che avevano scaricato e installato un determinato pacchetto di aggiornamento, che a loro volta erano il 25% del totale degli utenti.

In numeri facili da capire, quindi, circa 17 milioni di utenti Chrome nel mondo si sono trovati con password mancanti per mezza giornata.

Google ha risolto il problema

Google ha chiarito subito la portata del problema, ma si è data anche da fare per risolverlo in fretta. E ci è riuscita.

Inizialmente ha rilasciato il consiglio di riavviare Chrome usando una stringa temporanea che resettava il password manager. Poi ha rilasciato in fretta un update dell’app che risolveva il problema alla radice.

L’update corregge la versione M127 di Chrome per Windows, l’ultima attualmente disponibile ma anche l’unica affetta dal bug delle password.

Come aggiornare Chrome

La versione M127 di Chrome per Windows attualmente disponibile, quindi, è quella corretta e senza il bug. Per questo motivo è consigliabile assicurarsi di averla installata, in modo da non rischiare di perdere alcuna password.

Per farlo è sufficiente aprire il menu principale di Chrome (quello con i tre puntini in alto a destra) e poi andare su Impostazioni > Informazioni su Chrome. Si aprirà una schermata con l’indicazione della versione installata e, se c’è un update disponibile, un tasto per scaricarlo e installarlo.