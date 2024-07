Fonte foto: monticello / Shutterstock

Google è sempre molto attento ai bisogni dei propri utenti e propone regolarmente delle migliorie per ottimizzare i propri prodotti. Una delle ultime novità in questo senso riguarda Google Chrome, ovvero il browser più utilizzato al mondo.

Chrome è noto per essere un browser completo e pieno di funzionalità perfettamente integrate e compatibili con tutto l’ecosistema di Big G. Dall’altro lato, è innegabile che sia piuttosto “energivoro”. Ad esempio, avere troppe schede aperte può far consumare diverse risorse e rendere più lenta la navigazione. Per risolvere questo problema, gli sviluppatori di Google hanno deciso di introdurre una nuova funzionalità che mostra una notifica quando vi è un consumo eccessivo di risorse da parte di una o più schede.

Google Chrome: come funziona il monitoraggio delle tab

La novità è stata avvistata in una recente build di Chrome Canary. Quando viene rilevato un problema di prestazioni nel browser, nell’angolo in alto a destra si aprirà una piccola finestra pop-up che mostrerà un elenco con alcune delle schede aperte e il messaggio: “Queste schede stanno utilizzando risorse extra. Per migliorare le prestazioni, permetti a Chrome di disattivarle”. L’utente può quindi cliccare sul tasto “Correggi“, oppure scegliere “Ignora“.

Il monitoraggio del consumo delle schede si attiverà in automatico, ma solo quando viene superata una determinata soglia di utilizzo della CPU. Tuttavia, l’azienda di Mountain View ha condiviso un metodo alternativo per forzare l’attivazione della funzione in modo manuale. In questo modo, l’utente sarà in grado di ottimizzare le prestazioni del browser anche se non viene visualizzata la notifica.

Google Chrome: come attivare Performance Issue Alert

Per utilizzare tale funzionalità, è necessario attivare il flag dedicato. In primis è necessario digitare “chrome://flags” sulla barra degli indirizzi. In questo modo sarà possibile entrare nella scheda delle funzionalità sperimentali disponibili per Google Chrome. In seguito, si dovranno cercare le opzioni #performance-intervention-ui e #performance-intervention-demo-mode e abilitarle entrambe. Infine, riavviare il browser.

Fatto ciò, bisogna accedere alle Impostazioni, selezionare la scheda Prestazioni e poi fare clic su Generale. In questa sezione dovrebbe trovarsi la funzionalità “Performance Issue Alert” già abilitata. Infine, digitare “chrome://discards” nella barra degli indirizzi e selezionare la voce “Trigger performance CPU intervention”. Da questo momento sarà possibile visualizzare le notifiche di Chrome che mostrano le schede che consumano risorse eccessive.

Come accennato, al momento questa funzionalità è accessibile soltanto in Chrome Canary. Google non ha ancora rilasciato comunicazioni in merito al suo arrivo sul canale stabile. Tuttavia, considerando la rapidità degli aggiornamenti di Google è probabile che tale funzionalità possa essere rilasciata per tutti gli utenti già nelle prossime settimane.