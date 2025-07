Fire TV Stick, prezzo crollato su Amazon per il Prime Day: costano pochissimo

Fonte foto: ©backyardproduction/123RF.COM

Per il Prime Day 2025 di Amazon tornano in offerta i Fire TV Stick, uno dei dispositivi più amati e acquistati durante questi eventi speciali. E per l’occasione Amazon ha deciso di scontare alcune versioni del Fire TV Stick al minimo storico con uno sconto che sfiora il 50%. In promo troviamo il Fire TV Stick HD, ultima versione lanciata da poco sul mercato, il Fire TV Stick 4K (sconto del 49%, minimo storico quest’anno) e il Fire TV Stick 4K Max (sconto del 41% e prezzo al minimo). Offerte che non bisogna assolutamente farsi scappare.

Il Fire TV Stick a cosa serve? La risposta è molto semplice: si tratta di una chiavetta multimediale che si connette alla porta HDMI del televisore e gli dona i "superpoteri", rendendolo ancora più intelligente. Infatti, il Fire TV Stick è utile anche a coloro che hanno già uno smart TV in casa e vogliono sbloccare delle funzioni extra. Inoltre, è molto semplice da utilizzare: basta collegarlo alla presa HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi per cominciare a usarlo. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare una delle versione del Fire TV Stick, oggi è il giorno ideale. Clicca sui link qui in basso e completa l’acquisto.

OFFERTE PRIME DAY 2025

Fire TV Stick: prezzo, offerta e sconto Amazon

Minimo storico per le tre versioni più acquistate dei Fire TV Stick. Andiamo con ordine.

Il Fire TV Stick HD è in offerta con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 26,99 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e acquistandolo oggi lo ricevi a casa in meno di ventiquattro ore.

Se hai un TV con schermo 4K, la scelta migliore è il Fire TV Stick 4K di ultima generazione che trovi con uno sconto del 49% e lo paghi solamente 35,99 euro. Anche in questo caso pagamento a rate e disponibilità immediata.

Per chi vuole maggiore potenza, è disponibile il Fire TV Stick 4K Max in promo a un prezzo di 46,99 euro grazie allo sconto del 41%. Stesse condizioni di acquisto e di spedizione dei due modelli precedenti.

Ecco una tabella riassuntiva con il prezzo e la percentuale di sconto di ogni versione.

Fire TV Stick: a cosa servono e come funzionano

Una delle domande più frequenti riguarda il funzionamento e l’utilità dei Fire TV Stick. Lo devo acquistare anche se ho già uno smart TV? La risposta è sì e il motivo è semplice: il Fire TV permette di accedere a strumenti e funzioni speciali che solitamente non sono presenti su un normale televisore smart. Se, invece, il tuo TV non ha nessuna piattaforma smart, allora il Fire TV Stick diventa necessario per trasformarlo in uno smart TV.

Quale modello acquistare? Dipende dal televisore che si ha in casa. Se è datato e non ha uno schermo ad alta risoluzione, può andare bene il Fire TV Stick HD, mentre se si ha un TV più recente con uno schermo 4K la scelta deve essere obbligatoriamente tra il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Questi ultimi due modelli differiscono principalmente per il supporto al Wi-Fi 6E che assicura uno streaming più fluido e per una maggior potenza di elaborazione, tutto a favore del modello Max.

All’interno della confezione è presente anche un telecomando con Alexa integrato, in modo da controllare il Fire TV Stick direttamente con un comando vocale. Ma non solo. Puoi gestire anche gli altri dispostivi smart presenti in casa come il termostato o la lampadina.

Uno dei punti forti dei Fire TV Stick è sicuramente la facilità con cui configurarle e montarle: ti basta collegarla alla porta HDMI del televisore e alla rete Wi-Fi di casa e poi seguire le istruzioni sull’app dello smartphone. Nel giro di 5 minuti sarà collegata e funzionante.

