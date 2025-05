Google presenta nuove funzioni di accessibilità per Chrome e Android in occasione del Global Accessibility Awareness Day 2025: ecco tutte le novità

Fonte foto: Google

In occasione del Global Accessibility Awareness Day, la Giornata mondiale di sensibilizzazione sull’accessibilità che si celebra ogni anno nel corso del mese di maggio, Google ha annunciato una serie di novità in termini di accessibilità.

L’obiettivo dell’azienda è chiaro: migliorare Android, non solo con le novità presentate in occasione del recente evento The Android Show ma anche con nuove funzioni pensate per rendere più accessibile il sistema operativo.

Da segnalare, inoltre, che Google ha introdotto una serie di nuovi strumenti di accessibilità anche per quanto riguarda il suo browser web, Google Chrome. Anche in questo caso, l’obiettivo è migliorare la fruibilità del suo software. Andiamo a scoprire tutte le novità.

Più accessibilità per i servizi di Google

Per migliorare la lettura delle pagine web, Google ha introdotto la funzione Page Zoom per l’app di Chrome su Android. Questa funzione era già disponibile nella versione desktop ed è ora utilizzabile anche su smartphone e tablet per incrementare la dimensioni del testo all’interno delle pagine web, andando a conservare il layout e, quindi, la leggibilità dei contenuti, durante la navigazione.

La funzione è disponibile nella sezione Accessibilità del menu Impostazioni, accessibile premendo sui tre puntini in alto. Gli utenti hanno la possibilità di attivare uno zoom generale oppure di impostare uno zoom specifico solo per alcuni siti, in modo da migliorare la lettura di tutte le pagine web.

Google ha anche annunciato un miglioramento di Expressive Captions, la funzione che permette di utilizzare l’intelligenza artificiale per generare sottotitoli in tempo reale. Questa funzione è ora in grado di riconoscere il tono del linguaggio, adeguando i sottotitoli per renderli più chiari. Per il momento, in ogni caso, la funzione è disponibile solo in inglese e solo per chi ha un dispositivo Android 15.

Per migliorare l’accessibilità, inoltre, Google ha migliorato la descrizione delle immagini da parte di Gemini. In questo modo, gli utenti potranno fare domande all’assistente AI per chiedere maggiori dettagli su un’immagine anche senza vederla. Ci penserà l’intelligenza artificiale a descriverla.

Novità anche per Chrome desktop

Da segnalare anche miglioramenti in termini di accessibilità per Chrome in versione desktop. In questo caso, il browser sarà in grado di interagire in modo approfondito con i PDF, sfruttando la funzione OCR che permette il riconoscimento del testo. Si tratta di una funzione molto utile per trasformare in un documento di testo un file PDF contenente immagini scansionate. Il testo potrà poi essere copiato o evidenziato, migliorando anche la produttività e l’utilizzo di Chrome come lettore PDF.