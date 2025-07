Come configurare un controller su PC per giocare

Hai collegato il controller al PC ma non funziona come vorresti? Ecco come configurarlo correttamente per avere un’esperienza di gioco fluida e precisa, anche senza mouse e tastiera.

Fonte foto: 123

Negli ultimi anni, molti giocatori su PC stanno abbandonando mouse e tastiera in favore del controller, soprattutto per titoli come FIFA, Elden Ring, GTA, Rocket League o i platform. Il pad offre maggiore comodità, controllo analogico e un’esperienza più immersiva per determinati generi. Tuttavia, collegare un controller al PC non basta: serve una configurazione corretta per ottenere il massimo dal proprio hardware. Questa guida ti spiega tutto quello che devi sapere per configurare, personalizzare e utilizzare un controller su PC nel modo migliore, che tu stia usando un pad Xbox, PlayStation o generico.

Compatibilità: i controller migliori per PC

I controller Xbox sono i più compatibili con Windows, grazie al supporto diretto di Microsoft. Basta collegarli via cavo USB o tramite Bluetooth per iniziare a giocare, anche su Steam e molti altri launcher. I controller PS4 e PS5 (DualShock 4 e DualSense) funzionano anch’essi su PC, ma richiedono qualche passaggio in più per una piena compatibilità, soprattutto fuori da Steam. Esistono anche controller di terze parti compatibili, ma è consigliabile verificare che siano XInput, lo standard usato da Windows. Se sono DirectInput, potrebbero richiedere software extra come DS4Windows.

Collegamento al PC: USB o Bluetooth?

Collegare il controller via cavo USB è la soluzione più semplice e stabile. Il pad viene riconosciuto automaticamente, senza necessità di installare driver.

Per il collegamento wireless, la procedura varia leggermente:

Xbox : attiva il Bluetooth sul controller e sul PC, accoppia i dispositivi dalle impostazioni Bluetooth.

: attiva il Bluetooth sul controller e sul PC, accoppia i dispositivi dalle impostazioni Bluetooth. PlayStation: tieni premuti i tasti PS + Share finché il LED lampeggia, poi abbina il controller via Bluetooth.

Una volta collegato, puoi verificarne il funzionamento dalle Impostazioni > Dispositivi su Windows o direttamente in Steam.

Steam: il miglior alleato per i controller

Steam offre un supporto completo per controller tramite il suo Steam Input, compatibile con Xbox, PlayStation e altri pad.

Vai su Impostazioni > Controller > Impostazioni generali del controller, e abilita il supporto per i tuoi dispositivi. Puoi anche rimappare ogni tasto, regolare sensibilità stick, attivare il giroscopio (per il DualSense) e creare profili personalizzati per ogni gioco. Se usi giochi non Steam, puoi aggiungerli manualmente alla libreria e beneficiare comunque di Steam Input.

Giochi compatibili e mappature personalizzate

Molti titoli moderni supportano nativamente i controller, rilevando il tipo di pad collegato e mostrando i tasti corrispondenti sullo schermo. Altri, specialmente quelli indie o meno recenti, potrebbero richiedere una configurazione manuale.

In questi casi, puoi usare:

DS4Windows : utile per far riconoscere i controller PlayStation come Xbox.

: utile per far riconoscere i controller PlayStation come Xbox. JoyToKey o reWASD: per creare mappature personalizzate dei tasti.

Con questi strumenti puoi adattare ogni gioco, anche quelli non pensati per controller.

Se ami l’emulazione invece, il controller è spesso essenziale. Programmi come RetroArch, Yuzu (Switch), RPCS3 (PS3) o Dolphin (GameCube/Wii) supportano i controller e permettono configurazioni molto dettagliate. Anche qui è importante salvare i profili per ogni gioco o piattaforma.

Giocare su PC con un controller può trasformare la tua esperienza di gioco, rendendola più confortevole e accessibile. L’importante è scegliere il pad giusto, configurarlo in modo preciso e, se necessario, usare strumenti di supporto per personalizzare ogni aspetto. Una volta trovata la configurazione perfetta, potrai goderti anche su PC il feeling da console, senza rinunciare alle prestazioni di una macchina desktop.