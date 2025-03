Windows 11, tutte le novità in arrivo prossimamente

Fonte foto: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

Il programma di aggiornamento di Windows 11 continua e Microsoft si prepara a introdurre nuove funzioni all’interno del suo sistema operativo, con il consueto iter che prevede una fase di test tramite il programma Windows Insider. Le novità in fase di test arriveranno nella versione stabile di Windows 11 nel corso dei prossimi mesi.

Windows 11: le novità in arrivo

Una delle prime novità del sistema operativo di Microsoft è rappresentata dal nuovo pulsante per le emoji della barra delle applicazioni che consentirà agli utenti di accedere con maggiore semplicità al pannello delle emoji, normalmente attivabile premendo tasto Windows + . (punto). Il pulsante in questione sarà “dinamico” e apparirà solo quando l’utente inizierà a scrivere, permettendo così l’inserimento rapido di un emoji.

Microsoft, inoltre, si prepara a reintrodurre la tastiera per il controller, permettendo ai gamer di inserire testo con maggiore semplicità, anche grazie a funzioni dedicate come la possibilità di inserire uno spazio premendo il tasto Y e di cancellare con il tasto X del controller (si considera il layout tradizionale dei controller Xbox). Sarà, inoltre, possibile personalizzare la schermata di blocco, con vari widget che potranno essere ordinati in base alle proprie preferenze.

Per i Copilot+ PC, Microsoft prevede l’aggiunta di nuove funzioni come la traduzione in tempo reale (per i modelli con chip Intel e AMD) e miglioramenti per il linguaggio naturale quando si utilizza l’accesso vocale per migliorare l’esperienza d’uso (per i computer con chip Snapdragon X). Ci sarà anche un incremento del numero di lingue supportate sia per la tradizione che per l’accesso vocale.

È in arrivo, infine, anche un restyling delle Impostazioni con l’introduzione di una sezione dedicata a vari componenti hardware (processore, scheda video, RAM, supporti di archiviazione) che potrà essere raggiunta andando in Impostazioni > Sistema e poi scegliendo la voce Informazioni. In questo modo, gli utenti potranno ottenere dettagli più precisi in merito alle specifiche hardware del computer che stanno utilizzando.

Quando arrivano le novità di Windows 11

Le novità elencate sono ora disponibili per gli utenti Windows Insider nel circuito Release Preview. Si tratta dell’ultimo step prima del rilascio nella versione stabile di Windows. Di conseguenza, l’aggiornamento è vicino. È possibile ipotizzare che il nuovo pacchetto di novità entrerà a far parte del sistema operativo di Microsoft nel giro di poche settimane, probabilmente in occasione di uno degli aggiornamenti che l’azienda rilascerà tramite Windows Update nel corso del prossimo mese di aprile. Maggiori dettagli in merito arriveranno nel corso dei prossimi giorni.