Asus ROG Tessen, il nuovo controller per smartphone

Fonte foto: ASUS

ASUS ROG annuncia un nuovo aggiornamento per la sua gamma di accessori: debutta, infatti, il nuovo ROG Tessen. Si tratta di un controller per smartphone Android che ha già raccolto diversi premi (Red Dot Award 2024 per il design e primo posto nella categoria Gaming/VR/AR per gli IF Design Awards 2024) grazie alle sue caratteristiche uniche sul mercato.

Al momento, infatti, ROG Tessen è l’unico dispositivo pieghevole disponibile sul mercato a poter sfruttare tasti posteriori programmabili e cuscinetti di supporto in gomma aggiuntivi, compatibili con le cover degli smartphone, oltre che su interruttori meccanici per i tasti frontali del controller, D-Pad e levette.

Si tratta di un prodotti interessante e di qualità, che si collega allo smartphone via USB-C, offrendo varie funzionalità aggiuntive, come la possibilità di personalizzazione dei testi. Il controller è già disponibile e può essere acquistato anche su Amazon.

Asus ROG Tessen no-description Design unico pieghevole: ROG Tessen può essere facilmente piegato e infilato in una borsa o in una tasca; tiene saldamente il telefono in orientamento orizzontale e protegge il connettore USB-C da eventuali danni durante l'installazione del telefono

Paddle posteriori in alluminio: Programmabili al volo o all'interno dell'app Armoury Crate, i paddle consentono di eseguire facilmente comandi complessi nel gioco

Ricarica rapida da 18 W e Zero Latenza: Gioca e si ricarica contemporaneamente per mantenere la batteria del telefono carica e pronta per un divertimento senza fine e input istantanei, con velocità di polling di 500 Hz

Controlli di livello console: l'ampiezza di movimento di 22° e lo stick destro alto 18 mm offrono un controllo più preciso; il design ergonomico delle impugnature, estese verso l'esterno, garantisce il comfort durante le lunghe sessioni di gioco

Opzioni di personalizzazione avanzate e Illuminazione AURA RGB: con Armoury Crate puoi rimappare i pulsanti, regolare l'illuminazione e configurare il ROG Button, opzioni di personalizzazione senza pari per creare un'atmosfera di gioco coinvolgente

Asus ROG Tessen: caratteristiche

Il nuovo Asus ROG Tessen è un controller da abbinare allo smartphone per poter massimizzare l’esperienza utente nel gaming in mobilità. Il lato sinistro del controller può essere ripiegato verso il basso, in modo da collegare con semplicità lo smartphone al connettore USB-C esteso (anche senza dover rimuovere l’eventuale cover protettiva).

I due tasti posteriori sono in alluminio e possono essere personalizzati, tramite il tasto ROG oppure ricorrendo alla comoda app Armoury Create, che permette di rimappare i pulsanti oltre che di modificare gli effetti di illuminazione Aura RGB (la superficie del dispositivo è dotata di vari loghi e tagli illuminati).

ROG Tessen è dotato di una porta di ricarica da 18 Watt che consente di ricarica lo smartphone anche quando si utilizza il controller. La connessione USB-C tra il controller e lo smartphone, inoltre, ha una frequenza di polling di 500 Hz, garantendo così un input immediato e senza tempi di ritardo, anche durante le sessioni di gaming più intense.

Il controller è progettato per essere abbinato a smartphone Android, esclusivamente tramite il collegamento via USB-C e con la possibilità di abbinamento a dispositivi con display fino a 7 pollici e con uno spessore compreso tra 7 e 14,5 mm. Il peso è di 136 grammi e l’accessorio è disponibile esclusivamente nella versione con finitura nera.

Asus ROG Tessen: prezzo e disponibilità

Il nuovo ROG Tessen è già disponibile sul mercato italiano e può essere acquistato tramite il sito Asus oltre che presso tutti i rivenditori autorizzati dell’azienda. Il prezzo consigliato al pubblico è di 119,99 euro. Il controller è acquistabile anche su Amazon.