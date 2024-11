Black Friday: le migliori offerte per console e videogame

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Tra i prodotti e dispositivi che stanno avendo grande successo nel Black Friday 2024 di Amazon ci sono sicuramente i videogame e tutto quello che gira intorno al mondo del gaming (accessori e console). In vista del Natale, Amazon ci offre tantissimi prodotti al minimo storico e con la possibilità di risparmiare centinaia di euro. Inoltre, hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025 e non dovrai preoccuparti nel caso in cui dovessi restituire qualche prodotto.

Tra le promo più interessanti c’è sicuramente la PlayStation 5. La console di Sony è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Oltre alla versione Digital Edition, sono disponibili anche alcuni bundle che comprendono, oltre alla console, l’edizione speciale di Fornite. Oltre alla console, troviamo in offerta anche tantissimi videogame. Si va da titoli un po’ più datati, fino a giochi usciti sul mercato da pochi mesi, come ad esempio EA Sport FC 25 disponibile con uno sconto fino al 50% per alcune versioni. Tutte le offerte che abbiamo selezionato le trovate qui in basso: a voi non resta che scegliere quella che fa al caso vostro.

TUTTE LE OFFERTE DEL BLACK FRIDAY 2024

PlayStation 5

La protagonista assoluta del Black Friday di Amazon è sicuramente la PlayStation 5. La console di Sony è disponibile in varie forme e formati e sempre al minimo storico. Una promo pensata appositamente per il Natale (acquistandola oggi hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per effettuare il reso gratuito).

La prima offerta riguarda la confezione "standard" con la PlayStation 5 Digital Edition e il controller Dual Sense. Per il Black Friday è disponibile con uno sconto del 17% e la paghi 374,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 74,98 euro al mese. In questi primi giorni sta andando letteralmente a ruba e ti consigliamo di approfittare subito della promo.

PS5 Digital Edition

Sempre in offerta c’è anche la confezione che include la PS5 e due controller Dual Sense. In questo caso il prezzo sale leggermente e la trovi a 434,99 euro.

PS5 Digital Edition + 2 controller Dual Sense

Concludiamo con un bundle dedicato agli appassionati di Fortnite. La PS5 Digitale Edition e l’edizione Cobalt Star di Fortnite è in promo a un prezzo di 374,99 euro. Disponibile sempre in offerta anche il bundle che comprende la PS5 "normale" e sempre il videogame dedicato a Fortnite (prezzo di 474,99 euro).

PS5 Digital Edition + Cobalt Star Fortnite

PS5 + Cobalt Star Fortnite

I videogame da comprare al Black Friday

Natale si sta avvicinando e grazie al Black Friday è possibile fare degli ottimi affari su tantissimi videogame, anche quelli usciti ultimamente (ti ricordiamo che il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025). In questo paragrafo abbiamo raccolto le migliori promo ancora attive su Amazon e con sconti che in molti casi superano anche il 50%. La promo che cattura subito l’attenzione è quella disponibile per il nuovo EA Sport 25, il titolo di Electronic Arts che da oramai qualche anno ha preso il posto di Fifa. Lo trovi in promo per diverse console e lo paghi la metà. Ottime anche le offerte per altri due titoli sportivi: Top Spin 2K25 e F1 2024. Per gli amanti dei single player c’è la versione Remastered di The Last of Us a un prezzo veramente unico. Trovate tutti i titoli che abbiamo selezionato nella lista qui in basso.

EA Sport FC 25 – PS5

EA Sport FC 25 – PS4

EA Sport FC 25 – Xbox

EA Sport FC 25 – Switch

Top Spin 2K25

F1 24 – PS5

F1 24 – PS4

F1 24 – Xbox

Alan Wake II – Deluxe Edition

Just Dance 2025 – Switch

Spider Man Miles Morales – PS5

Spider Man Miles Morales – PS4

The Last of US Part II – Remastered

The Last of US – Remastered

Raccolta Uncharted – Remastered

Tekken 8 – PS5

Tekken 8 – Xbox

Controller PS5 e Xbox

Nel Black Friday di Amazon non mancano gli accessori per le nostre console. Le promo più interessanti riguardano i controller ufficiali per la PlayStation 5 e per la Xbox (compatibile anche con i computer Windows). Li trovi al prezzo più basso di sempre e con uno sconto che li rende immediatamente dei veri best-buy e non a caso sono tra i prodotti gaming più venduti in questi giorni.

Il Dual Sense per la PS5 è disponibile a un prezzo di 49,99 euro grazie allo sconto del 33% e si tratta del minimo storico su Amazon e di uno dei migliori prezzi di tutto il web (lo puoi già acquistare oggi e regalarlo a Natale). Il controller ufficiale per la Xbox, invece, è in promo con uno sconto del 25% e lo paghi 44,97 euro. Anche in questo caso è il punto più basso mai registrato sul sito di e-commerce.

Controller Dual Sense

Controller Xbox

Segnaliamo anche un terzo controller: Luna. Di che cosa si tratta? Del controller progettato da Amazon per la sua piattaforma dedicata al gaming e disponibile per gli utenti Prime. Il controller è compatibile anche con tantissimi altri dispositivi: computer Windows, Max, Fire TV Stick, iPhone, iPad e dispositivi Android. Per il Black Friday è in promo con uno sconto del 43% e lo paghi solamente 39,99 euro.

Controller Luna Wireless

Asus ROG Ally

Una console portatile dalle prestazioni eccezionali. Parliamo della Asus ROG Ally, una console pensata per gli amanti del gaming che non hanno molto tempo per giocare perché sempre in viaggio. Dotata di un’ottima scheda tecnica: monitor touchscreen da sette pollici, potente processore AMD Ryzen, 16 gigabayte di RAM e SSD da 512 GB. Si basa sul sistema operativo Windows 11 Home e quindi hai la possibilità di installare tutte le principali piattaforme dedicate al gaming e installare i giochi che ami di più. Per il Black Friday è disponibile con uno sconto del 38% che fa scendere il prezzo a soli 499 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

Asus ROG Ally

Periferiche Logitech

Il brand francese è diventato un punto di riferimento nel mondo dei videogiochi grazie all’ottima qualità delle sue periferiche. Tastiere, mouse, cuffie e pedaliere (solo per citarne alcune), tutte disponibili a prezzi vantaggiosi e con sconti mai visti prima. Noi ne abbiamo selezionati un paio che hanno catturato la nostra attenzione per l’ottimo rapporto qualità-prezzo, compresa la pedaliera Logitech G G920 Driving Force Racing che ti trasforma in un vero pilota di Formula 1.

Logitech G Pro X SUPERLIGHT

Cuffie Logitech G Pro X

Logitech G915 LIGHTSPEED TKL

Logitech G G920 Driving Force Racing

Sony INZONE H9

Offerta Black Friday anche per le ottime cuffie Sony INZONE H9, modello wireless pensate appositamente per il gaming e dotate anche di un microfono integrato. Compatibili con computer e PS5, sono disponibili per il Black Friday a un prezzo di 199 euro con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Audio spaziale a 360 gradi, cancellazione del rumore e qualità del suono elevatissima. L’audio è calibrato appositamente per i videogiochi e i cuscinetti molto morbidi riducono al minimo la pressione sulle orecchie.

Sony INZONE H9