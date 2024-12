Apple Vision Pro potrebbe diventare un device da gaming

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Jack Skeens/Shutterstock

Stando alle informazioni condivise da Mark Gurman di Bloomberg, ci sono novità in arrivo per l’Apple Vision Pro che, a breve, potrà essere utilizzato con i controller del PSVR2 di Sony. Da quel che sappiamo, le due aziende collaborerebbero già da diverso tempo a questo progetto, anche se per ragioni non meglio specificate il lancio ufficiale sarebbe stato posticipato a data da destinarsi.

L’arrivo di questi controller è un’ottima notizia per i possessori di Apple Vision Pro (che, ricordiamolo, in Italia non è ancora disponibile), perché otterrebbero una funzione molto interessante che potrebbe essere utilizzata in contesti diversi.

Apple Vision Pro, la collaborazione con Sony

Da quello che sappiamo Sony avrebbe dedicato diversi mesi di lavoro per garantire la piena compatibilità tra i suoi controller e il Vision Pro e, al contempo, Apple avrebbe già consultato diversi sviluppatori di terze parti per valutare l’interesse effettivo verso la nuova funzione.

Questa collaborazione, dunque, potrebbe essere cruciale per definire meglio il ruolo del visore dell’azienda di Cupertino che, al momento, non ha ancora una killer app, un’applicazione dedicata che possa effettivamente giustificarne l’acquisto e, chiaramente, conquistare i consumatori.

Oltre a questo, chi ha già acquistato il Vision Pro, l’arrivo della compatibilità con i controller del PSVR2 rappresenterebbe un buon miglioramento della user experience, orientandolo maggiormente verso il mondo del gaming.

Tuttavia, stando sempre alle dichiarazioni di Mark Gurman, nei piani futuri di Apple non c’è solo l’intrattenimento e, anzi, il colosso di Cupertino pensa di sfruttare questi controller anche per interagire con visionOS (il sistema operativo del visore) e per garantire maggiore precisione in applicazioni professionali come Final Cut Pro o Adobe Photoshop.

Una dichiarazione che, se confermata, sarebbe ancora più interessante per catturare l’attenzione dei professionisti che sarebbero in grado di sfruttare al meglio le potenzialità del dispositivo. Inoltre, visto anche un prezzo davvero importante, acquistare il Vision Pro solo per giocare potrebbe risultare una scelta decisamente “azzardata” che difficilmente convincerebbe gli utenti.

Quando arrivano le nuove funzioni

Al momento, non è stata annunciata ancora una data ufficiale per il rilascio dell’aggiornamento e, con buone possibilità, bisognerà attendere ancora qualche tempo prima di poter provare i controller del PSVR2 sul visore di Apple.

Tuttavia, nel suo report Mark Gurman ha aggiunto che nelle intenzioni di Sony c’è anche la volontà di iniziare a vendere i controller separatamente (e dunque senza il visore proprietario) così da agevolarne l’acquisto anche per i possessori del Vision Pro.

Pare anche che questi controller saranno venduti anche dall’azienda di Cupertino, una decisione che potrebbe risultare vincente e ne amplierebbe ulteriormente la diffusione.