Fonte foto: Amazon

Amazon ha svelato il nuovo drone Amazon MK30. Si tratta di un modello di nuova generazione, definito dall’azienda “all’avanguardia per il settore“. Il nuovo modello sarà introdotto anche in Italia, con l’obiettivo di avviare le consegne via drone anche nel nostro Paese, andando ad arricchire ulteriormente i servizi del colosso dell’e-commerce per gli utenti italiani.

Il servizio permetterà di scegliere tra migliaia di prodotti selezionati (tenendo conto di un limite di peso compatibile con le capacità del drone), per poi optare per la consegna a casa sfruttando la flotta di droni di Amazon e, in particolare, le potenzialità del drone Amazon MK30.

Drone Amazon MK30: come è fatto

Amazon ha già avviato le consegne tramite droni in California e in Texas, lavorando in stretta collaborazione con le Autorità e le comunità locali per semplificare i servizi di consegna accessibili alla clientela. Questo progetto è destinato a crescere ancora, con una copertura che andrà a espandersi per raggiungere nuove aree.

Un ruolo chiave nel progetto sarà ricoperto dal drone Amazon MK30, fondamentale per avviare in Italia il servizio di consegna Prime Air. Il dispositivo è in grado di funzionare in modo autonomo, grazie anche all’integrazione della tecnologia sense and avoid che permette di rilevare ed evitare ostacoli. Il modello MK30, inoltre, aggiunge un nuovo sistema di eliche.

Si tratta di un sistema innovativo che permette a MK30 di volare in condizioni meteorologiche diverse, garantendo consegne veloci anche in condizioni di pioggia leggera. Rispetto al modello MK27-2, inoltre, il nuovo MK30 è molto più silenzioso durante il funzionamento.

Anche MK30, però, è un VTOL (Vertical Take-Off and Landing), cioè un aeromobile in grado di decollare e atterrare verticalmente (come un elicottero) e di volare orizzontalmente. I droni di Amazon sono progettati per trasportare pacchi leggeri, con una capacità massima di 2,26 chilogrammi. La consegna potrà avvenire fino a casa dei clienti o fino a punti di ritiro selezionati.

Non tutti i prodotti potranno essere consegnati con i droni ma Amazon fa riferimento a migliaia di prodotti disponibili sullo store che, potenzialmente, potranno essere acquistati optando per una consegna via drone. Per avviare il progetto, Amazon lavorerà in collaborazione con Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) oltre che con l’agenzia europea per la sicurezza aerea, EASA.

Droni di Amazon in Italia: quando arrivano

Per il momento, Amazon non ha fornito indicazioni precise in merito alle tempistiche di avvio del progetto. L’obiettivo, però, è avviare il servizio entro il 2024. Le consegne via droni con il servizio Prime Air, come avviene negli USA, saranno riservate ad alcune aree del Paese (al momento non è chiaro quali, però) e partiranno solo dopo l’ok delle Autorità competenti.