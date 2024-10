Fonte foto: DJI

DJI ha annunciato un nuovo componente della sua gamma di droni: debutta ufficialmente, infatti, il DJI Air 3S, un nuovo drone a doppia fotocamera che unisce un sensore CMOS da 1 pollice a un teleobiettivo medio da 70 mm per garantire scatti e riprese di alta qualità, in ogni contesto di utilizzo. Il modello in questione, che affianca il DJI Air 3 presentato lo scorso anno, è già acquistabile in Italia, anche su Amazon.

DJI Air 3S: caratteristiche tecniche

Il comparto fotografico rappresenta il punto di forza del DJI Air 3S. Il drone è dotato di una fotocamera principale CMOS da 1 pollice e 50 Megapixel, con obiettivo da 24 mm e supporto alla registrazione video in 4K a 60 fps (HDR) e 4K a 120 fps e con modalità di colore D-Log M a 10 bit.

Il secondo sensore è un teleobiettivo medio da 70 mm con zoom ottico 3x, pensato per ritratti e riprese con veicoli, grazie alla possibilità di comprimere la profondità di campo e delineare al meglio i soggetti di scatti e riprese. Questa seconda fotocamera ha un sensore CMOS 1/1,3" e 48 Megapixel.

Le specifiche per la ripresa dei video sono le stesse viste per la fotocamera principale. Il DJI Air 3S, inoltre, utilizza un nuovo algoritmo di compressione per la codifica dei video che consente di ridurre le dimensioni dei file fino al 30% senza ridurre la qualità delle immagini.

Il modello appena svelato è anche il primo drone DJI a poter sfruttare il LiDAR frontale oltre ai sensori a infrarossi Time-of-Flight (ToF) verso il basso e a sei sensori visivi (due frontali, due posteriori e due inferiori). Il sistema consente di rilevare (e aggirare in automatico) ostacoli in ogni direzione nelle ore notturne.

Sfruttando la tecnologia di posizionamento visivo e mappatura in tempo reale, inoltre, Air 3S è in grado di memorizzare i percorsi di volo (con condizioni di illuminazione adeguata) in modo da poter garantire un ritorno sicuro, anche quando non è presente un segnale satellitare per la geolocalizzazione.

Il drone, inoltre, è dotato di ActiveTrack 360°, per mantenere il soggetto sempre inquadrato, regolando in tempo reale le riprese, e di Soggetto in Evidenza, funzione che permette di mantenere la messa a fuoco sul soggetto anche durante il volo manuale o quando questo si allontana dall’obiettivo.

Il nuovo DJ Air 3S ha un’autonomia di volo che può arrivare a 45 minuti ed è in grado di utilizzare la trasmissione video O4 a 10 bit a 1080p/60fps su distanze fino a 20 chilometri. Ci sono, inoltre, 42 GB di memoria integrata. Il drone supporta, anche da spento, il QuickTranser, tramite collegamento al computer con un cavo USB compatibile.

DJI Air 3S: prezzo e disponibilità

DJI Air 3S è già ordinabile e costa 1.099 euro. A disposizione degli utenti ci sono anche i bundle:

DJI Air 3S Combo Fly More (DJI RC-N3) al prezzo di 1.409 euro con radiocomando DJI RC-N3, un set di filtri ND, due batterie aggiuntive, un hub di ricarica per batterie e una borsa tracolla

al prezzo di con radiocomando DJI RC-N3, un set di filtri ND, due batterie aggiuntive, un hub di ricarica per batterie e una borsa tracolla DJI Air 3S Combo Fly More (DJI RC 2) al prezzo di 1.609 euro con radiocomando DJI RC 2 con schermo ad alta luminosità 700 nit da 5,5 pollici e 1080p, un set di filtri ND, due batterie aggiuntive, un hub di ricarica per batterie e una borsa tracolla

Il nuovo drone è acquistabile direttamente su Amazon.

