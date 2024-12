Consegne Amazon coi droni: test riusciti anche in Italia, tra poco si parte

Amazon continua a testare le consegne con i droni anche in Italia: gli ultimi test positivi in Abruzzo aprono la strada per il lancio del servizio Prime Air

Amazon ha compiuto un passo significativo verso l’introduzione del servizio di consegne con droni in Italia. Dopo una serie di test approfonditi in Abruzzo, ufficialmente riusciti, l’azienda si sta preparando per il lancio ufficiale, previsto per il 2025.

Amazon: consegne coi droni in arrivo

Sebbene Amazon non abbia ancora rivelato le località italiane specifiche in cui il servizio sarà inizialmente disponibile, è probabile che si partirà da aree selezionate per poi espandere gradualmente la copertura.

L’introduzione delle consegne con droni promette di rivoluzionare il settore delle spedizioni, offrendo tempi di consegna rapidissimi e riducendo l’impatto ambientale. Tuttavia, l’azienda dovrà affrontare sfide normative e logistiche per garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio.

Ricordiamo, d’altronde, che la previsione iniziale di Amazon era quella di riuscire ad avviare il servizio commerciale entro il 2024, mentre a fine anno siamo ancora ai test. Va anche detto che, molto probabilmente, il colosso americano dell’ecommerce si sarà scontrato con la colossale burocrazia italiana.

Amazon, tuttavia, sta già investendo nell’espansione delle consegne in giornata (via terra) in Italia, con l’obiettivo di raggiungere un maggior numero di città a fine 2024. E’ chiaro che, in questo progetto, la consegna coi droni può fare una grande differenza e, quindi, Amazon tenterà di fare prima possibile.

Leggi e autorizzazioni permettendo. Ma è anche giusto così, visto che far volare un drone grosso e potente come quello di Amazon non è la stessa cosa di far volare un DJI da 250 grammi.

Come è fatto il drone Amazon

I primi test per il servizio di consegna dei pacchi tramite droni MK27, in California e Texas, risalgono a dicembre 2022. Adesso, a due anni di distanza, il servizio sta per partire anche in Italia ma con droni MK30.

Si tratta di velivoli a decollo e atterraggio verticale (VTOL), in grado di trasportare pacchi fino a 2,26 chilogrammi. Questi droni di ultima generazione sono dotati di sofisticati sistemi di navigazione e sensori per evitare gli ostacoli, e possono operare in modo autonomo grazie alla tecnologia “sense and avoid“.

Rispetto al drone MK27, il modello MK30 introduce un innovativo sistema di eliche che consente al drone di volare in diverse condizioni meteorologiche, garantendo consegne rapide anche in caso di pioggia leggera. Inoltre, rispetto al modello precedente, MK30 è notevolmente più silenzioso.

Quest’ultimo dettaglio tecnico non è da sottovalutare, perché un drone troppo rumoroso potrebbe risultare fastidioso per la popolazione dell’area interessata dalle consegne aeree.