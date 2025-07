Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor Magic V5 è ufficiale in Cina e già detiene il record di foldable più sottile e leggero al mondo. Il device arriverà anche in Italia il prossimo agosto

Honor Magic V5 è ufficiale e a poche ore dalla presentazione, il dispositivo ha già conquistato il record di smartphone foldable più sottile e leggero al mondo. Al pari del precedente Honor Magic V3, anche stavolta l’azienda cinese non ha lasciato niente al caso, portando sul mercato un vero e proprio top di gamma dal design elegante e dal comparto hardware di fascia altissima, pronto a garantire prestazioni di altissimo livello e, naturalmente, l’accesso alle più recenti funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Le caratteristiche tecniche principali dell’Honor Magic V5

Come anticipato, la prima peculiarità del nuovo Honor Magic V5 sono le sue dimensioni compatte. Da aperto misura 156,8×145,9×4,2 mm (o 4,1 mm per il modello Ivory White). Quando è chiuso, le dimensioni sono 156,8×74,3×9 mm (o 8,8 mm per il modello Ivory White). Il peso è di 222 grammi (217 grammi per il modello Ivory White).

Per quanto riguarda il display Il dispositivo ha due pannelli OLED con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo esterno misura 6,43 pollici, ha una risoluzione di 2.376×1.060 pixel e 1.800 nit di luminosità di picco. Lo schermo interno, invece, è da 7,95 pollici, ha una risoluzione di 2.352×2.172 pixel e 1.300 nit di luminosità di picco. Gli schermi sono compatibili con le penne smart.

Il cuore dell’Honor Magic V5 è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite che viene affiancato da 12 GB o 16 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna che può arrivare fino a 1 TB, non espandibile.

Grazie a questo chipset, lo smartphone consente di accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui:

Cerchia e Cerchia

AI Eraser , per la rimozione di elementi indesiderati dalle foto

, per la rimozione di elementi indesiderati dalle foto Face to Face Translation, per traduzioni in tempo reale

per traduzioni in tempo reale Honor Notes, per la gestione smart degli appunti

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP con zoom ottico 3x. Le due fotocamere frontali sono entrambe da 20 MP.

Sul fronte della connettività abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 6.0, l’USB-C, il chip NFC, l’emettitore a infrarossi e le varie tecnologie per la geolocalizzazione satellitare. Il comparto audio è composto da speaker stereo compatibili con Honor Sound, una tecnologia proprietaria che consente di migliorare l’audio del dispositivo.

La batteria del modello da 16 GB/1 TB ha una capacità di 6.100 mAh, mentre le altre versioni si fermano a 5.820 mAh. Per tutti i modelli c’è la ricarica cablata da 66 W, la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa wireless.

Il sistema operativo è Android 15, con l’interfaccia utente MagicOS 9.0.1. Infine lo smartphone è certificato IP58/IP59, garantendo resistenza alla polvere e all’acqua, anche in caso di immersione.

Honor Magic V5, prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Honor Magic V5 è disponibile solo in Cina ma, come confermato anche dal sito ufficiale, arriverà anche in Italia a partire dal prossimo agosto nelle tre colorazioni disponibili: Dawn Gold, Ivory White e Black.

I prezzi per il mercato cinese sono: