In questo panorama affollato, DJI Flip si presenta come un drone compatto pensato per chi cerca riprese di qualità unendo portabilità estrema e facilità di utilizzo. Grazie alla collaborazione con Riccardo Ferrari, abbiamo volato in ambienti diversi, testando le sue performance sia in contesti urbani (dove il regolamento lo consente) sia in spazi aperti, con vento moderato. Lo scopo: capire se un dispositivo dalle dimensioni così ridotte possa davvero offrire video fluidi e foto nitide anche in condizioni non proprio perfette.

Design VOTO: 9

A prima vista, ciò che colpisce di DJI Flip è la sua estrema compattezza. Il drone si ripiega su sé stesso in modo da stare comodamente nel palmo di una mano, rivelandosi perfetto per gli spostamenti in città o per chi viaggia spesso e non vuole trasportare dispositivi ingombranti. La scocca è realizzata in plastica resistente ma leggera, con finiture opache che riducono il rischio di graffi e donano un look professionale.

I bracci si aprono con un gesto deciso e scattano in posizione, trasmettendo un’impressione di solidità. Grazie alla collaborazione di Riccardo Ferrari, abbiamo potuto constatare come, in caso di piccole collisioni, il drone non abbia riportato danni significativi, complici i paraeliche ben progettati (se acquistati separatamente, poiché non inclusi nella confezione standard). L’attenzione di DJI per i dettagli si ritrova anche nell’alloggiamento della fotocamera, protetta da un piccolo gimbal che ne assicura la stabilità.

Il design di DJI Flip si distingue dunque per la riuscita combinazione di estetica e funzionalità. Inoltre, l’idea di un drone “pocket” ha un fascino non indifferente: poter decollare e atterrare in spazi ristretti permette, a volte, di catturare prospettive insolite (sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di volo). Non è super compatto come DJI Neo, ma i prodotti appartengono anche a classe di qualità (e prezzo) differenti.