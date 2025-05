Ecco come opporsi alla richiesta di Meta di utilizzare i dati personali degli utenti per addestrare l'AI: la procedura può essere completata online in pochi minuti

Fonte foto: Algi Febri Sugita / Shutterstock.com

Meta si prepara a utilizzare i dati personali degli utenti per “allenare” Meta AI, la sua intelligenza artificiale generativa che, da alcune settimane, è integrata in WhatsApp e che, in futuro, diventerà sempre più importante per le piattaforme social dell’azienda.

Gli utenti hanno la possibilità di opporsi alla decisione di Meta. Per farlo bisogna seguire una procedura online. Gli utenti hanno tempo fino a oggi, 26 maggio, per impedire a Meta di utilizzare i dati dei propri account.

Le richieste di opposizione all’utilizzo dei dati che arriveranno a partire dal 27 maggio saranno valide solo per i nuovi dati legati all’utilizzo dei servizi dell’azienda e non per quelli passati.

Come impedire a Meta di utilizzare i propri dati

Per opporsi all’utilizzo dei propri dati per l’addestramento di Meta AI è sufficiente inviare un’apposita richiesta all’azienda. La procedura è veloce ma la sezione dove inviare la richiesta è nascosta all’interno delle tante impostazioni delle app dell’azienda.

Utilizzando Instagram, ad esempio, è necessario premere sull’icona del proprio profilo, in basso a destra, e poi sulle tre linee in alto a destra. A questo punto bisogna scorrere la pagina fino alla fine e poi premere su Centro sulla privacy.

In questa nuova sezione è riportato il messaggio sulle nuove condizioni di utilizzo dei dati da parte di Meta. Per impedire l’utilizzo dei propri dati è sufficiente premere su “opporti” in modo da accedere al modulo online da inviare all’azienda.

Non è necessario aggiungere una motivazione. Per presentare la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati è sufficiente premere su Invia. Un messaggio di conferma apparirà sullo schermo. In pochi minuti, Meta invierà una e-mail con tutte le informazioni relative alla richiesta.

Nel testo della e-mail sarà riportato un messaggio di questo tipo “accogliamo la tua opposizione riguardante le tue informazioni pubbliche, come i commenti e i post pubblici, e le tue interazioni con le funzioni di IA su Meta. Ciò significa che in futuro non useremo le tue informazioni pubbliche provenienti dai Prodotti di Meta o le tue interazioni con le funzioni di IA su Meta per sviluppare e migliorare i modelli di IA generativa per l’IA su Meta”

La stessa procedura può essere effettuata anche dall’app di Facebook (ma se gli account sono collegati, non è necessario ripeterla). Bisogna andare sui tre puntini in alto a destra (su Android) oppure in basso a destra (su iPhone) e poi in Impostazioni e privacy > Centro sulla privacy e seguire la stessa procedura.

La procedura, sia per Facebook che per Instagram, è sostanziale la stessa se si utilizza un browser web per accedere a uno dei social network. Da segnalare, in ogni caso, che non è previsto l’utilizzo dei dati dei minorenni per l’addestramento di Meta AI, a prescindere dalla presenza o meno di una richiesta di opposizione da parte dell’utente.

WhatsApp è al sicuro?

L’utilizzo dei dati degli utenti per l’addestramento dell’AI non riguarda WhatsApp. I messaggi scambiati con l’applicazione, infatti, sono protetti dalla crittografia end to end e, quindi, Meta non può accedervi. Non è necessario, in questo caso, opporsi all’utilizzo dell’uso dei propri dati. Bisogna comunque considerare che le funzioni Meta AI di WhatsApp, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, potrebbero rappresentare un rischio per la privacy degli utenti.