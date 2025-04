Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Meta AI è arrivato su WhatsApp e in molti si sono chiesti è possibile disattivare la nuova funzione AI e usare la celebre piattaforma di messaggistica come sempre

Fonte foto: Hengki Tj/Shutterstock

Meta AI, è uno degli ultimi protagonisti nel panorama degli strumenti basati sull’intelligenza artificiale e solo di recente è arrivato ufficialmente in Europa e, naturalmente, anche in Italia. Per Mark Zuckerberg questa novità ha rappresentato un passo importantissimo per l’evoluzione di WhatsApp, Facebook e Instagram, portando l’AI generativa nella quotidianità degli utenti e inserendola, appunto, all’interno di alcune delle applicazioni più utilizzate in assoluto, specialmente su WhatsApp, vero punto di riferimento per la comunicazione moderna.

Tuttavia, l’utente più generalista, che non ha bisogno di “troppe particolarità” e che continua a utilizzare la piattaforma di messaggistica come al solito, potrebbe sentirsi destabilizzato da questa introduzione forzata che di punto in bianco ha portato questa nuova icona nell’interfaccia dell’app. Per questo motivo in molti si sono chiesti come disattivare Meta AI su WhatsApp.

Come disattivare Meta AI su WhatsApp e perché farlo

È possibile disattivare Meta AI da WhatsApp? La risposta, per il momento, è chiara e ha già fatto storcere il naso a molti utenti: no, non è possibile. Allo stato attuale delle cose, la nuova icona non può essere rimossa o nascosta, nemmeno se l’utente scegliesse di non utilizzare il chatbot. Anche in quel caso, infatti, il pulsante resta ben visibile nell’interfaccia della piattaforma di messaggistica, diventando un ulteriore elemento nel design della schermata principale.

Questo ha scatenato un’ondata di polemiche e a nulla sono servite le rassicurazioni di Meta che ha ribadito più volte che l’assistente AI non ha accesso alle chat personali e non può leggere i messaggi (che rimangono comunque protetti dalla crittografia end-to-end). Inoltre il tool è stato progettato per attivarsi solo se chiamato in causa (tramite l’icona o menzionandola con @metaai in chat), ma, anche se non viene utilizzato, bisognerà comunque abituarsi alla sua presenza grafica che non può essere disabilitata in alcun modo.

Per chi ha già avuto modo di interagire con Meta AI su WhatsApp bisogna sapere che, pur non potendolo disattivare completamente, è comunque possibile bloccare le notifiche che, di tanto in tanto il chatbot potrebbe inviare all’utente. Farlo è semplice, basta entrare all’interno della conversazione avviata con Meta AI e fare tap sul “nome del contatto” (che in questo caso è Meta AI).

A questo punto basta andare su Notifiche e infine su Silenzia notifiche, impostando per quanto tempo disattivare gli avvisi, scegliendo tra 8 ore, 1 settimana o Sempre.

Meta AI su WhatsApp, le reazioni degli utenti

La comparsa dell’icona di Meta AI nell’interfaccia di WhatsApp per molti è stata una vera sorpresa e non sono mancate le polemiche per questo nuovo pulsante che, stando ai molti commenti apparsi in rete, spesso viene premuto erroneamente, avviando una conversazione con l’AI anche quando non ce n’è bisogno.

Ma se su Instagram, l’arrivo dell’assistente AI è stato molto “discreto”, sulla celebre piattaforma di messaggistica, la cosa è stata un po’ più invasiva, scatenando molte reazioni da parte degli utenti che hanno cercato sin da subito un modo per disattivare la funzione, quantomeno per riavere la vecchia interfaccia, pulita e senza fronzoli.

Al momento, però, l’azienda resta inflessibile e l’unica cosa da fare è “ignorare” la presenza della nuova icona e utilizzare WhatsApp come sempre. Alcuni rumor in rete dicono che il malcontento degli utenti è arrivato forte e chiaro negli uffici di Meta, vedremo quindi se in futuro il colosso della tecnologia tornerà sui suoi passi, consentendo alle persone di attivare o disattivare la funzione in base alle proprie esigenze.