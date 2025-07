Trump ha anticipato di aver trovato un possibile acquirente per TikTok, almeno per quanto riguarda le operazioni americane del social network, sempre a rischio ban

Il caso TikTok continua. Nelle ultime ore, infatti, Trump ha fornito un’importante anticipazione di quello che potrebbe accadere al social network negli USA nel corso dei prossimi mesi. Secondo le rivelazioni del presidente americano, arrivate nel corso di un programma trasmesso da Fox News, sarebbe stato trovato un acquirente per le operazioni americane di TikTok. In questo modo, il social potrebbe evitare il ban definitivo, più volte rimandato dallo stesso Trump.

Chi comprerà TikTok?

Secondo quanto rivelato da Trump, il nuovo potenziale acquirente di TikTok sarebbe, in realtà, un “gruppo di persone molto ricche“. Il presidente americano non ha fornito indicazioni ulteriori ma ha confermato che l’identità dei compratori saranno svelate nel corso delle prossime due settimane.

La questione, ricordiamo, va avanti da tempo ed è sul tavolo delle trattative tra Cina e Stati Uniti sia per via di questioni di sicurezza nazionale sia per questioni legate ai delicati equilibri commerciali tra i due Paesi.

Negli ultimi anni, nonostante i tanti candidati, non è mai stato trovato un vero acquirente per TikTok, anche per via dell’elevata valutazione del social che, anche tra gli utenti americani, continua a crescere in termini di utilizzo.

Il Congresso americano ha obbligato ByteDance a cedere le operazioni americane di TikTok con un provvedimento arrivato lo scorso anno. Il termine ultimo era fissato per il 19 gennaio di quest’anno ma Trump ha concesso una proroga.

La nuova scadenza è ora fissata per il prossimo 17 settembre. Entro tale data, TikTok dovrà aver trovato un nuovo acquirente per poter evitare il ban voluto dall’amministrazione americana. Come anticipato da Trump, l’identità dei potenziali acquirenti sarà rivelata presto.

Questo, però, non basterà a concludere la questione. Bisognerà attendere l’ok cinese.

La palla passa alla Cina

Per concludere la cessione delle operazioni americane di TikTok sarà necessario l’ok da parte della Cina. Secondo Trump, il presidente cinese Xi concederà l’approvazione dell’operazione e, quindi, i potenziali acquirenti, ancora ignoti, riusciranno a completare l’operazione.

Ricordiamo che un precedente tentativo di acquisizione di TikTok era stato bloccato dalla Cina anche in risposta alla scelta di Trump di applicare nuovi dazi contro l’economia cinese. Il social, quindi, è solo un tassello in uno scacchiere molto più articolato che rappresenta oggi i delicati rapporti tra USA e Cina.

Ulteriori dettagli in merito al futuro di TikTok dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. L’operazione non dovrebbe avere un effetto particolare sulle attività del social in Europa dove, per il momento, non c’è rischio di ban anche se è arrivata una pesante multa per la gestione dei dati degli utenti.