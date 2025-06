Fonte foto: Yau Ming Low / Shutterstock.com

Snapchat non rallenta il suo sviluppo con l’obiettivo di tenere il passo di altre piattaforme social come Instagram e TikTok. Da questa settimana, infatti, l’azienda mette a disposizione dei suoi utenti una serie di strumenti aggiuntivi con l’obiettivo di semplificare la vita ai creatori di contenuti che potranno pubblicare video sfruttando nuovi strumenti di editing.

La concorrenza nel settore dei social è sempre più agguerrita e, quindi, Snapchat punta a migliorare la sua app, rendendola più facile da usare e anche più completa, in modo da garantire ai creator la possibilità di gestire tutte le operazioni necessarie all’editing dei video da pubblicare direttamente in-app. Ecco tutti i dettagli in merito all’annuncio dell’azienda.

Le novità in arrivo per Snapchat

Gli utenti Snapchat, una delle app più scaricate dalla Gen Z, potranno sfruttare la nuova funzione Editor Timeline con cui è possibile creare video in modo ancora più semplice, effettuando tutte le operazioni di editing direttamente all’interno dell’app e senza la necessità di lavorare sui propri contenuti con app di terze parti.

Nel comunicato ufficiale si legge che i creatori avranno accesso a un “nuovo modo più intuitivo per modificare i video direttamente su Snapchat. L’Editor Timeline permette ai creator di visualizzare i propri video in formato cronologico, semplificando il copia e incolla dei segmenti“.

In aggiunta sarà più semplice creare video con Lens a partire dai ricordi salvati, con ulteriori strumenti di editing per la personalizzazione dei contenuti. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare il salvataggio automatico delle Storie sui profili pubblici.

Tutte queste novità confermano l’interesse di Snapchat nell’innovazione della sua applicazione. L’obiettivo è continuare a crescere, soprattutto in mercati al di fuori degli Stati Uniti. Per centrare quest’obiettivo diventa fondamentale poter contare su un’app in grado di essere al passo con i tempi e di fornire nuovi strumenti sempre più efficaci agli utenti.

Quando arrivano le novità

Come al solito, il rilascio delle novità di Snapchat sarà graduale e, progressivamente, tutti gli utenti e i creatori di contenuti dell’app potranno iniziare a sfruttare gli strumenti aggiuntivi introdotti dal social network.

Il nuovo Editor Timeline è “in arrivo” e, quindi, non sarà disponibile da subito per tutti i creatori di contenuti. La nuova funzione con il salvataggio automatico delle Storie pubbliche, ad esempio, sarà disponibile “presto” per i creator di tutto il mondo, stando all’annuncio ufficiale di Snapchat.

Nel frattempo, invece, i nuovi strumenti per creare video dai ricordi sono già disponibili a livello globale ma solo per la versione iOS dell’applicazione. Per un rilascio più completo bisognerà attendere, anche in questo caso, le prossime settimane.