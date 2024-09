Come vedere in TV e streaming gratis Sinner - Fritz finale US Open 2024

Scopri come guardare in TV e in streaming gratis il match tra Sinner e Fritz, finale degli US Open 2024. Ecco a che ora comincia il match

Fonte foto: JOHN G MABANGLO/ANSA

Di certo non era la finale che gli appassionati si aspettavano alla vigilia, ma sicuramente è la finale che ha premiato i due tennisti più in forma del momento. Alle ore 20:00 di oggi domenica 8 settembre Sinner sfida l’idolo locale Fritz per il titolo degli Us Open 2024, ultimo torneo del Grande Slam della stagione. Per il tennista italiano è la seconda finale in un torneo del Grande Slam (la prima a inizio stagione agli Australian Open, poi vinti), mentre per lo statunitense si tratta della prima volta. Una finale che vede sulla carta Sinner grande favorito, ma in questo 2024 Fritz è cresciuto molto fino a entrare nella top 10 della classifica mondiale ed è in piena corsa per strappare un posto nelle Finals di fine stagione che si disputeranno a Torino. Si giocherà in casa con uno stadio pronto a fare un tifo sfrenato in suo favore. Di certo non la miglior situazione per Sinner che, però, ci ha abituato a non farsi condizionare dal clima che ha intorno.

In assenza della Serie A, la finale degli Us Open 2024 è sicuramente l’evento sportivo più importante di questa domenica. E per gli appassionati ci sono diversi modi per seguirlo in TV o in streaming gratis. La finale viene trasmessa sia da Sky/NowTV sui propri canali e piattaforme, sia da SuperTennis, il canale del digitale terrestre della Federazione Italiana Tennis e Padel. Se non hai ancora nessun abbonamento, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile per NowTV. L’abbonamento al PassSport è disponibile con uno sconto del 40% e hai accesso a tantissimi contenuti, tra cui tre partite di Serie A per ogni giornata di campionato, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la NBA, l’Eurolega di basket, la Coppa America di vela e tantissimo altro.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

A che ora comincia Sinner – Fritz

L’inizio della finale degli Us Open tra Sinner e Fritz è fissato alle ore 20:00 di domenica 8 settembre. Orario perfetto per gli appassionati italiani che ceneranno con il match di Sinner.

Come vedere in TV e in streaming Sinner – Fritz su Sky e NowTV

Sky e NowTV si confermano essere le due piattaforme di riferimento per gli amanti del tennis. Oltre a tutti i Masters 1000, i principali tornei sulla terra rossa e sull’erba, Wimbledon e le Finals di fine anno, hanno aggiunto anche gli Us Open. La finale tra Sinner e Fritz sarà il piatto forte della serata e puoi vedere l’incontro sul canale SkySport Uno e Sky Sport Tennis, disponibile sia sulla piattaforma satellitare sia su NowTV. Per vedere NowTV sul televisore basta essere abbonato alla piattaforma (sconto del 40% abbonandosi oggi al PassSport) e installare l’app sullo smart TV.

Se siete fuori a cena non dovete preoccuparvi: gli abbonati alle due piattaforme hanno anche la possibilità di seguire la finale degli US Open in streaming sullo smartphone. Per chi ha Sky basta installare l’app SkyGo disponibile per qualsiasi dispositivo mobile, mentre gli abbonati a NowTV devono installare l’omonima app. Una volta eseguito l’accesso utilizzando le proprie credenziali, bisogna solamente selezionare il canale che trasmette la finale e aspettare che parta lo streaming.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Come guardare in TV e in streaming gratis Sinner – Fritz su SuperTennis

Oltre a Sky e NowTV, c’è un’altra valida soluzione per vedere in TV e in streaming la finale degli Us Open 2024: SuperTennis, il canale del digitale terrestre della Federazione Italiana Tennis e Padel. Disponibile in chiaro sul canale 64 del digitale terrestre, SuperTennis trasmetterà in diretta il match tra Sinner e Fritz. Se non siete in casa, non dovete preoccuparvi. C’è la piattaforma SuperTennix, disponibile per smartphone e PC e gratuita per tutti gli iscritti alla Federazione, che la trasmetterà in diretta.