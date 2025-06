Amazon, svuota tutto su smartphone e accessori tech: sconti fino all'80%

Fonte foto: Jozsef Zoltan Varga/iStock

Più passano i giorni, più aumentano su Amazon le offerte anticipate dedicate al Prime Day. Mancano due settimane all’inizio dell’evento di Amazon dedicato alle offerte, ma sul sito di e-commerce trovi già le prime promo irresistibili. Oltre alla possibilità di provare gratuitamente alcuni servizio di Amazon (Amazon Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited), da oggi 26 giugno trovi anche la friggitrice ad aria Moulinex con un super sconto del 42% e approfitti del minimo. Non sono le uniche offerte shock del giorno: se sei alla ricerca di uno smartphone top c’è l’iPhone 16 Pro al minimo storico, così come il Galaxy Z Flip6, smartphone pieghevole di Samsung.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Sono suddivise per categoria di prodotto e per ogni dispositivo c’è sia un breve testo con le caratteristiche tecniche principali sia il link per accedere direttamente alla pagina prodotto. Per la maggior parte delle promo c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate. Non farti scappare queste offerte: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 26 giugno

Smartphone

iPhone 16 Pro. Offerta lampo e minimo storico . Solo per pochissimo tempo trovi ancora l’ iPhone 16 Pro nella versione con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 300 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Ti conviene approfittarne il prima possibile: le scorte stanno per terminare ed è uno dei più acquistati tra gli smartphone premium. Le caratteristiche tecniche sono uniche: schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici , processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare da 48 megapixel.

. Solo per pochissimo tempo trovi ancora l’ nella versione con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile con uno che ti fa . Lo puoi anche . Ti conviene approfittarne il prima possibile: le scorte stanno per terminare ed è uno dei più acquistati tra gli smartphone premium. Le caratteristiche tecniche sono uniche: , processore A18 Pro che supporta Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore con nuovo sensore ultragrandangolare da 48 megapixel. Galaxy Z Flip6. Offerta shock e risparmi 500 euro . Ecco un’occasione lampo da non farti assolutamente sfuggire. Il Galaxy Z Flip6, ultima versione dello smartphone pieghevole di Samsung , è disponibile con uno sconto del 38% e lo trovi al prezzo più basso di sempre . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Doppio schermo (interno da 6,7 pollici, esterno da 3,4 pollici), processore top di gamma di ultima generazione e sistema di fotocamere professionali. A questo prezzo è un vero best-buy.

. Ecco un’occasione lampo da non farti assolutamente sfuggire. Il ultima versione dello , è disponibile con uno e lo . Lo puoi anche Doppio schermo (interno da 6,7 pollici, esterno da 3,4 pollici), processore top di gamma di ultima generazione e sistema di fotocamere professionali. A questo prezzo è un vero best-buy. realme P3. Appena uscito e già disponibile con un’offerta lancio unica. Il nuovo smartphone medio di gamma di realme è in offerta con uno sconto del 16% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 30 euro e lo paghi meno di 200 euro. Schermo AMOLED super fluido, nuovo processore Snapdragon 6 Gen 4, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Trovi anche una fotocamera professionale da 50 megapixel con AI.

a cui aggiungere un che ti fa e lo paghi meno di 200 euro. Schermo AMOLED super fluido, nuovo processore Snapdragon 6 Gen 4, 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Trovi anche una fotocamera professionale da 50 megapixel con AI. Redmi Note 14. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon è disponibile il Redmi Note 14 al minimo storico e fai un super affare: lo paghi meno di 130 euro. Schermo AMOLED con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek, batteria a lunghissima durata e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. Se vuoi spendere poco, questo è il telefono da acquistare oggi.

Accessori lowcost

Powerbank 10.000mAh. Sconto dell’85% e costa pochissimo . Offerta speciale per questo powerbank da 10.000mAh disponibile a meno di 20 euro e risparmi più di 100 euro . Un accessorio utilissimo da avere sempre con sé nello zaino per non restare con lo smartphone scarico. Questo modello è dotato anche di un cavo di ricarica integrato e supporta qualsiasi telefono. Affare per tutti.

e . Offerta speciale per questo disponibile a . Un accessorio utilissimo da avere sempre con sé nello zaino per non restare con lo smartphone scarico. Questo modello è dotato anche di un cavo di ricarica integrato e supporta qualsiasi telefono. Affare per tutti. Cuffie Bluetooth. Altra offerta incredibile da cogliere al volo. Solo per pochissimi giorni trovi questo paio di cuffie Bluetooth con uno sconto dell’81% e costano meno di 30 euro. Ottima qualità del suono, cancellazione del rumore e sono dotate anche di uno schermo LED dove controllare le impostazioni principali. Sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

Smartwatch

Galaxy Watch7. Torna al minimo storico l’ultima versione dell’orologio di Samsung. Oggi la versione da 44 mm (la più grande tra le due disponibili) è in promo con uno sconto del 40% e risparmi quasi 140 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio smart che puoi utilizzare in ogni momento della giornata grazie alle tante funzioni utili: monitoraggio avanzato della salute, più di 90 modalità di allenamento e il sistema Galaxy AI che rende più precise le misurazioni. La batteria a lunga durata è un plus.

l’ultima versione dell’orologio di Samsung. Oggi la (la più grande tra le due disponibili) è in e su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio smart che puoi utilizzare in ogni momento della giornata grazie alle tante funzioni utili: monitoraggio avanzato della salute, più di 90 modalità di allenamento e il sistema Galaxy AI che rende più precise le misurazioni. La batteria a lunga durata è un plus. Garmin Forerunner 55. Sconto del 31% e prezzo al minimo. Lo smartwatch per gli sportivi del brand statunitense è disponibile a un prezzo speciale e lo paghi meno di 140 euro. Progettato per gli amanti dell’attività fisica e dello sport, ti aiuta a migliorare nel tempo e fornisce statistiche avanzate. Se ami correre, hai a disposizione anche delle funzioni speciali. All’interno trovi piani di allenamento personalizzati e il supporto di un coach professionale basato sull’intelligenza artificiale.

Tablet

Blackview Tab60 Pro. Doppio sconto e prezzo in picchiata. Da oggi su Amazon trovi il tablet Blackview Tab60 Pro con un doppio coupon sconto: al primo che fa scendere il prezzo del 50%, ne trovi un secondo che ti fa risparmiare altri 80 euro. Lo paghi meno di 150 euro e fai un super affare. Nella confezione trovi anche utili accessori, come la tastiera e il mouse Bluetooth (per utilizzarlo come un PC quando sei in viaggio). Schermo da 10 pollici, buon processore, batteria a lunga durata e puoi installare tutte le app più utilizzate.

Elettrodomestici

Narwal Freo Z Ultra. Sconto del 46% e risparmi 600 euro. Ecco una delle migliori offerte del giorno per la pulizia domestica. Su Amazon trovi il robot aspirapolvere Narwal Freo Z Ultra praticamente a metà prezzo e al minimo storico . Grandissima potenza di aspirazione, funzione per lavare il pavimento , sensori di ultima generazione per mappare accuratamente l’abitazione ed evitare gli ostacoli. Puoi anche raccogliere i peli degli animali. Pagamento a rate a tasso zero.

Ecco una delle migliori offerte del giorno per la pulizia domestica. Su Amazon trovi il robot aspirapolvere Narwal Freo Z Ultra praticamente a . Grandissima potenza di aspirazione, funzione per , sensori di ultima generazione per mappare accuratamente l’abitazione ed evitare gli ostacoli. Puoi anche raccogliere i peli degli animali. Pagamento a rate a tasso zero. Soundbar Samsung HW-C400. Vuoi migliorare la qualità del suono del tuo televisore? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi trovi la soundbar Samsung HW-C400 con uno sconto del 40% e la paghi meno di 90 euro . Dotata di quattro speaker, assicura un’ottima qualità del suono e bassi potenti. Si connette al televisore in modalità wireless ed è compatibile con la maggior parte degli smart TV.

con uno . Dotata di quattro speaker, assicura un’ottima qualità del suono e bassi potenti. Si connette al televisore in modalità wireless ed è compatibile con la maggior parte degli smart TV. Tapo C510W. Sconto del 56% e prezzo stracciato . Da oggi su Amazon è disponibile la telecamera esterna TP-Link di Tapo a meno di metà prezzo e fai un super affare. Immagini in altissima definizione, visione a 360 gradi e anche visione notturna a colori. Impermeabile e grazie al sensore di movimento ti avvisa in tempo reale se accade qualcosa di anomalo. Audio bidirezionale e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

. Da oggi su Amazon è disponibile la a e fai un super affare. Immagini in altissima definizione, visione a 360 gradi e anche visione notturna a colori. Impermeabile e grazie al sensore di movimento ti avvisa in tempo reale se accade qualcosa di anomalo. Audio bidirezionale e la puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Moulinex Easy Fry Mega. Offerta anticipata del Prime Day e sconto shock. Da oggi su Amazon è disponibile la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Mega con uno sconto del 42% e risparmi ben 80 euro rispetto a quello di listino. Friggitrice ad aria per tutta la famiglia grazie al cestello molto ampio e alle 8 modalità di cottura che ti permettono di preparare veramente di tutto. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero.

