Come vedere in TV e in streaming gratis gli US Open 2024

Dal 26 agosto all'8 settembre vanno in scena gli Us Open 2024, ultimo torneo del Grande Slam di quest'anno. Ecco come vedere le partite in TV e in streaming su Sky, NowTV e Supertennis

Fonte foto: ©cylonphoto/123RF.COM

Per gli appassionati di tennis, la fine del mese di agosto combacia con uno dei momenti più importanti della stagione: l’inizio degli Us Open, il quarto torneo del Grande Slam e uno dei più importanti e ricchi dell’anno. E per i tifosi italiani ci si arriva in uno dei momenti di massimo splendore del movimento italiano. Abbiamo il numero 1 al mondo, vincitore degli Australian Open a inizio anno e di diversi altri tornei (Jannik Sinner), abbiamo vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi (con Musetti), Sonego ha appena vinto uno dei tornei di avvicinamento agli US Open e Matteo Berrettini sta tornando in grande forma ed è atteso a un grande torneo. In campo femminile Jasmine Paolini è numero cinque al mondo, è reduce da due finali negli ultimi due tornei del Grande Slam e ha vinto l’oro alle Olimpiadi in doppio con Sara Errani. E si arriva agli US Open 2024 con grandi ambizioni. Il sorteggio del tabellone, però, non è stato benevolo con gli italiani (a partire da Sinner), ma l’obiettivo è quello di arrivare fino in fondo.

Dove vedere in TV e in streaming gli US Open 2024 di tennis? I diritti TV dell’ultimo torneo del Grande Slam sono in condivisione tra Sky/NowTV e Supertennis, il canale del digitale terrestre della Federazione. Entrambi assicureranno una copertura completa del grande evento e potrete vedere le partite degli italiani da qualsiasi dispositivo. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete sfruttare l’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV. L’abbonamento mensile/annuale è disponibile con uno sconto del 40%: paghi 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Oltre al grande tennis, puoi vedere tre partite di Serie A per ogni giornata, la Champions League, l’Europa League, la Conference League, la Formula 1, la MotoGP, la NBA e tantissimo altro. Non farti scappare questa opportunità.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Quando iniziano gli US Open 2024

Dal 26 agosto all’8 settembre saranno due settimane di grande tennis con gli Us Open 2024. A causa della differenza di fuso orario non è semplicissimo seguire i match: per i primi turni l’orario di inizio è fissato per le ore 17:00 italiane e si prosegue fino a notte fonda.

US Open 2024: il tabellone degli italiani e delle italiane

L’Italia si presenta con dieci tennisti e cinque tenniste al primo turno degli US Open 2024. Una pattuglia piuttosto nutrita che testimonia l’ottimo periodo del tennis italiano.

In campo maschile il sorteggio non è stato benevolo con i nostri tennisti, soprattutto per Sinner. Il numero uno al mondo debutterà con lo statunitense McDonald e ha dalla sua parte de tabellone sia Medvedev (che potrebbe incontrare nei quarti di finale, come accaduto già a Wimbledon) sia Alcaraz (eventualmente in semifinale). Musetti, testa di serie numero 18, se la vedrà con Opelka, in un match sulla carta alla portata, ma contro uno dei migliori servitori del circuito. L’Italia ha anche altre due teste di serie: Arnaldi (30) contro Svajda e Cobolli (31) contro Duckworth. Berrettini debutterà contro Ramos Vinolas e in caso di passaggio del turno se la vedrà al secondo turno contro l’idolo di casa Fritz. Darderi se la vedrà contro l’argentino Baez, mentre Sonego, reduce dalla vittoria a Winston Salem, se la vedrà contro Tommy Paul, in un match sulla carta molto complicato. Fognini torna agli US Open in tabellone e se la dovrà vedere contro il giovane ceco Machac, mentre Nardi contro Bautista Agut. Infine, Bellucci (passato tramite le qualificazioni) giocherà contro Wawrinka.

In campo femminile sorteggio amaro per la Paolini. La numero cinque al mondo se la vedrà contro la wild card Andreescu, vincitrice a Flushing Meadows nel 2009. La Cocciaretto affronterà al primo turno l’ucraina Baindl, mentre la Bronzetti la neozelandese Sun. Match complicato per la Trevisan, sorteggiata contro la Townsend. Infine, la Errani giocherà contro la spagnola Bucsa.

Come vedere gli US Open in TV e in streaming su Sky

Grazie all’accordo firmato con SuperTennis, Sky si è assicurata per i prossimi anni i diritti in condivisione degli Us Open, il quarto torneo del Grande Slam. La piattaforma satellitare assicurerà una copertura completa dell’evento, con ben sei canali dedicati (Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252) e la possibilità di scegliere quale match vedere grazie al servizio Sky Sport Plus disponibile sul canale Sky Sport Tennis (203 del telecomando). Puoi seguire il torneo sia in TV sia in streaming utilizzando l’app SkyGo disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Sport (la puoi scaricare per smartphone, tablet e computer).

Come guardare gli US Open 2024 in TV e streaming su NowTV

Anche NowTV ha beneficiato dell’accordo tra Sky e SuperTennis. La piattaforma online di proprietà di Comcast trasmetterà in diretta tutti match più importanti degli US Open 2024, con una copertura capillare nei primi turni. Su NowTV è disponibile anche il servizio Extra Match che mette a disposizione degli utenti dei canali aggiuntivi per seguire tutti i campi di gioco, anche quelli non coperti dai canali ufficiali.

Per vedere gli US Open in TV e in streaming con NowTV basta scaricare l’omonima app sul proprio dispositivo (smart TV, smartphone, tablet, computer) e avere l’abbonamento al PassSport. Abbonamento che in questo periodo è in offerta a un prezzo scontato del 40%: paghi 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro. Hai accesso a un numero di contenuti veramente infinito, comprese tre partite per ogni giornata della Serie A, la Champions League e tantissimo altro. Non farti scappare questa opportunità.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Come seguire gli Us Open in TV e streaming gratis su SuperTennis

Anche SuperTennis, il canale del digitale terrestre della Federazione Italiana Tennis e Padel, trasmette gli Us Open 2024. Sul canale 64 del digitale terrestre andrà in onda il miglior match del momento, con la possibilità di scegliere tra altri tre match grazie alla funzione SuperTennis Plus. Infatti, se hai uno smart TV di nuova generazione puoi utilizzare la tecnologia Hbbtv, acronimo di Hybrid Broadcast Broadband Television, per accedere a un menu interattivo per seguire l’incontro che preferisci.

Inoltre, puoi seguire gli Us Open 2024 anche in streaming grazie alla piattaforma SupertenniX, disponibile gratuitamente per tutti i tesserati alla Federazione Italiana Tennis e Padel. Ogni giorno puoi scegliere i match di nove campi differenti e potrai rivedere i match anche on demand. L’app è disponibile per ogni dispositivo e per i non tesserati alla FITP c’è la possibilità di sottoscrivere un abbonamento.