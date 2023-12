Come vedere in streaming gratis e in TV Newcastle - Milan di Champions League

Fonte foto: fifg/123RF.com

Una vittoria potrebbe non bastare al Milan per agguantare in extremis la qualificazione agli ottavi di Champions League. A una giornata dal termine, la squadra allenata da Stefano Pioli è ultima con 5 punti, a due lunghezze di ritardo dal PSG secondo in classifica. I parigini se la dovranno vedere con il Borussia Dortmund (già qualificato), mentre il Milan giocherà fuori casa contro il Newcastle. Una partita sulla carta molto ostica, soprattutto per un Milan che arriva da un periodo complicato. Nell’ultima partita di Champions ha perso in casa contro il Borussia Dortmund, mentre in campionato ha subito una pesante sconfitta fuori casa contro l’Atalanta che l’allontana dalle posizioni di vertice. Una vittoria servirebbe perlomeno ad agguantare il terzo posto in classifica che permette l’accesso ai sedicesimi di Europa League.

Newcastle – Milan: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Newcastle – Milan è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 13 dicembre. La partita si gioca allo stadio St James’ Park di Newcastle.

Dalle 19:30 inizia lo studio pre-partita direttamente dallo stadio condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Gianfranco Zola e Claudio Marchisio. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

