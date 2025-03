Apple TV+ arriva su Prime, cosa possono fare gli utenti

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Adesso c'è un nuovo modo per vedere Ted Lasso, Scissione, Slow Horses e tutti gli altri contenuti della piattaforma di streaming Apple TV+

Fonte foto: Apple TV+

Una novità nel panorama dello streaming in Italia vede l’arrivo di Apple TV+ all’interno dell’applicazione di Amazon Prime Video. Questa integrazione permette agli abbonati Prime di sottoscrivere un ulteriore abbonamento per accedere ai contenuti originali di Apple direttamente dalla piattaforma Amazon.

Questa mossa segue una strategia già adottata da Prime Video, che da tempo offre la possibilità di abbonarsi a canali di altre piattaforme come Discovery+, Infinity Selection, MGM+ e Paramount+.

L’iniziativa, già sperimentata con successo negli Stati Uniti a partire dall’ottobre 2024, è ora estesa anche a Italia, Germania e Spagna, rendendo questi tre paesi i primi in Europa a beneficiare di questa comoda modalità di fruizione.

Apple TV+ su Prime Video: prezzo e catalogo

L’accesso al catalogo di Apple TV+ tramite Prime Video comporta un costo aggiuntivo di 9,99 euro al mese, che si somma al prezzo dell’abbonamento Amazon Prime.

Gli utenti che sceglieranno di attivare questa opzione potranno visionare un’ampia gamma di produzioni originali Apple, tra cui serie televisive di successo e acclamate dalla critica come Scissione, The Morning Show, Slow Horses e Ted Lasso.

L’offerta include anche film originali come Wolfs – Lupi solitari, The Instigators e Misteri dal profondo, oltre alla trasmissione in diretta di eventi sportivi quali le partite della Major League Soccer e della Major League Baseball.

L’integrazione all’interno di Prime Video elimina la necessità per gli utenti di scaricare e utilizzare un’applicazione separata per fruire dei contenuti Apple TV+, centralizzando l’esperienza di streaming in un’unica app di streaming.

Gli abbonati potranno gestire il proprio abbonamento Apple TV+ direttamente dall’interfaccia di Prime Video, con la possibilità di attivarlo e disdirlo in qualsiasi momento.

Dove vedere Apple TV+

Oltre alla nuova possibilità offerta da Amazon Prime Video, Apple TV+ rimane accessibile attraverso diverse altre modalità e dispositivi.

Gli utenti in possesso di dispositivi Apple come iPhone, iPad e Mac possono continuare a utilizzare l’applicazione TV integrata per accedere al servizio. Questa app permette anche il download di contenuti per la visione offline.

È possibile fruire di Apple TV+ anche tramite il sito web ufficiale del servizio, accessibile da qualsiasi computer dotato di un browser internet.

Per quanto riguarda la visione su televisore, l’applicazione Apple TV è disponibile per diverse Smart TV di marche come Samsung, Sony (con Google TV) e LG, permettendo l’accesso diretto ai contenuti senza necessità di dispositivi esterni.

Inoltre, Apple TV, il box multimediale di Apple, offre ovviamente un’esperienza ottimizzata per la fruizione del servizio. Altre soluzioni includono l’utilizzo di dispositivi per lo streaming come Chromecast con Google TV e Amazon Fire TV Stick, sui quali è possibile installare l’app Apple TV.

Anche le console per videogiochi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S supportano l’applicazione Apple TV, ampliando ulteriormente le opzioni a disposizione degli utenti.

L’abbonamento ad Apple TV+ può anche essere incluso in pacchetti come Apple One.