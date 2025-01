Amazon, questo è il PC portatile da comprare oggi: 80% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Se sei alla ricerca di un PC portatile economico e con un ottimo sconto, oggi è il tuo giorno fortunato. Da oggi su Amazon, infatti, trovi l’offerta che fa per te. È disponibile il PC portatile Ruzava Rk60 con uno sconto di ben il 79% che fa scendere il prezzo di oltre 1.000 euro. Non si tratta né di una truffa né di un errore: la promo è garantita da Amazon e il PC portatile viene spedito direttamente dal sito di e-commerce. Essendo un’offerta a tempo potrebbe terminare da un momento all’altro e quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Il nome di questo computer non vi dirà molto, ma vi basta sapere che ha recensioni molto positive (una media di 5 stelle su un massimo di 5) e una scheda tecnica di tutto rispetto. Schermo ampio da 15,6 pollici ad alta risoluzione, un processore performante, 8 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte, quanto basta per installare tutti i programmi che vuoi. Un PC perfetto per lavorare in smart working o per studiare a scuola o all’Università. Un’occasione speciale Amazon da non farsi scappare.

PC portatile Ruzava RK60: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il PC portatile disponibile oggi in offerta è una vera occasione da non farsi scappare. Da oggi è disponibile con uno sconto eccezionale del 79% che fa scendere il prezzo a soli 279,99 euro, un risparmio netto che supera i 1000 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Hai a disposizione anche due settimane di tempo per il reso gratuito, in modo da testarlo fino in fondo.

PC portatile Ruzava RK 60: le caratteristiche tecniche

Il PC portatile è dotato di un buon processore con un sistema di raffreddamento ad aria concentrato che consente al dispositivo di rimanere fresco anche in caso di utilizzo intensivo e di temperatura esterna piuttosto alta. Il processore permette di praticare un multitasking con più applicazioni aperte contemporaneamente senza rallentamenti. In questo modo, potrai combinare lavoro, studio, contatti e passatempo senza problemi. Il processore lavora di concerto con gli 8 gigabyte di RAM e con lo SSD da 256 GB, espandibile fino a 1 terabyte.

Confortevole la visione grazie al display da 15,6 pollici ad alta risoluzione. La fotocamera integrata si spegne da sola per tutelare la privacy quando non la stai utilizzando per videochiamate. Design accattivante in argento, leggero e sottile, da usare dove vuoi. Troverai il sistema operativo Windows 11 già preinstallato, dunque non avrai bisogno di alcuna installazione. Ciliegina sulla torta, infine, il mouse wireless in regalo che troverai nella confezione.

