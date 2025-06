Amazon, questo è il PC portatile da comprare oggi: 75% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Avere un computer in casa è diventato oramai di fondamentale importanza, ma trovare il giusto modello che si adatta alle proprie esigenze e al giusto prezzo è diventata un’impresa sempre più ardua. Fortunatamente di tanto in tanto su Amazon appaiono delle offerte imperdibili che non bisogna farsi sfuggire per nessun motivo e che permettono di risparmiare centinaia, se non migliaia di euro. Ed è proprio il caso del PC portatile ACEMAGIC AX15 che trovi da oggi in promo con uno sconto del 76% e risparmi 1300 euro su quello di listino. Un’offerta shock che dura pochissimi giorni e che non puoi assolutamente farti sfuggire.

Il nome di questo PC probabilmente non vi dirà molto, ma per capire la bontà del dispositivo basta vedere le componenti scelte, a partire dall’ottimo schermo da 15,6 pollici. Le prestazioni sono più che decenti e a bordo ci sono anche 16 gigabyte di RAM. Perfetto per il mondo del lavoro, lo puoi utilizzare anche per il tempo libero o per studiare. Un PC completo e versatile a un prezzo mai visto prima.

Computer portatile ACEMAGIC

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

PC portatile ACEMAGIC AX15: prezzo, offerta e sconto Amazon

Farsi scappare questa super offerta sarebbe un grande errore. Da oggi su Amazon è disponibile il PC portatile ACEMAGIC AX15 in offerta a un prezzo di 399,90 euro con uno sconto del 76% che fa crollare il prezzo. Per capire le potenzialità di questa promo basta citare un dato: il risparmio totale è di 1300 euro. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del PC portatile è immediata, tanto che lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni a disposizione. Non farti scappare questa offerta, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Computer portatile ACEMAGIC

PC portatile ACEMAGIC AX15: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal nome: il PC protagonista dell’offerta di oggi non ha nulla da invidiare a quelli più blasonati e costosi. La scheda tecnica è completa in ogni singolo elemento e supporta anche i programmi più esosi sotto il punto di vista prestazionale.

Partiamo dal primo componente che cattura l’attenzione: il display. Il notebook è dotato di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD che assicura una visione immersiva. Oltre a lavorare con la massima qualità, permette anche di vedere film e serie TV senza perdere il minimo dettaglio. Le prestazioni sono assicurate dal processore Intel supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte.

Nonostante uno schermo abbastanza grande, le dimensioni sono compatte ed è anche abbastanza leggero e facilmente trasportabile nello zaino. Touchpad grande, corsa della tastiera comoda e tante porte per la connettività che ti permettono non solo di collegare delle periferiche esterne, ma anche di connettere il PC a uno schermo esterno. Chiudiamo con la batteria che dura per tutto il giorno.

Computer portatile ACEMAGIC