Amazon, questo è il PC portatile da comprare subito: 85% di sconto

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il computer portatile bvate B5 è in offerta con uno sconto dell'85% e risparmi 1100 euro su quello di listino. Ottime caratteristiche, lo puoi utilizzare sia per lavorare che per studiare.

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Le offerte su Amazon non sono tutte uguali. Ogni tanto viene lanciata una promo che cattura immediatamente l’attenzione per lo sconto e il risparmio elevato. Talmente elevato che può sembrare quasi una truffa, ma che in realtà non è così: bisogna solamente essere velocissimi nell’approfittarne, prima che le scorte terminino. Ed è esattamente quello che accade oggi con il PC portatile bvate B5, disponibile su Amazon con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo al minimo storico e risparmi poco più di 1100 euro. Non si tratta di un refuso: il risparmio è realmente di 1100 euro.

Questo notebook economico è l’ideale per chi vuole spendere poco, ma avere allo stesso tempo un dispositivo con cui poter fare un po’ di tutto. Il merito è di una scheda tecnica equilibrata che si basa su un display da 14 pollici, un buon processore, 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte) e una batteria che dura tutto il giorno. Compatto, leggero, lo puoi portare con te in qualsiasi viaggio. Non farti scappare questa opportunità: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Computer portatile bvate B5

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Computer bvate B5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ecco una delle migliori offerte della giornata. Da oggi su Amazon trovi il PC portatile bvate B5 in promo con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo a soli 199,89 euro. Per capire la bontà dell’offerta basta citare un dato: acquistandolo oggi risparmi ben 1100 euro su quello di listino. E hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Acquistando il notebook oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine), mentre per il reso gratuito hai quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Computer portatile bvate B5

Computer bvate B5: le caratteristiche tecniche

Il PC portatile bvate B5 oggetto di questa promo monta il processore Celeron N4020, che assicura buone prestazioni con tutte le applicazioni più utilizzate.. Lavora di concerto con una memoria RAM DDR4 da 6 GB e una SSD da 256 GB, espandibile fino a 1 TB con una scheda TF. Facile da usare e adatto a tutti, anche per chi è poco pratico di computer, grazie alla presenza dell’intuitivo sistema operativo Windows 11 già installato. Buona webcam per le tue videochiamate di lavoro.

Se ami guardare serie tv, film o eventi sportivi in streaming ti interesserà il fatto che sia dotato di uno schermo da 14,1 pollici ad alta risoluzione 1920*1080, quasi privo di cornici e riproduce immagini con colori ricchi e chiari. Tante porte a disposizione: oltre al succitato slot per schede TF, troverai anche due porte USB 3.0, una porta mini HDMI, una porta DC, la presa per le cuffie, 1 presa HDMI e la possibilità di fare mirroring sugli smart tv agganciandoti al Wi-Fi di casa. Ma puoi anche portarlo dove vuoi, grazie al fatto che sia sottilissimo e pesi poco più di un chilo. Puoi sfoggiarlo con orgoglio grazie al suo stile elegante.

Computer portatile bvate B5