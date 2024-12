Amazon, questo è il computer portatile da comprare subito: sconto 80%

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Tra gli acquisti più gettonati dopo Natale c’è sicuramente il PC portatile. Con le mance di nonni, genitori, zii e parenti si può acquistare un buon computer spendendo anche relativamente poco. Anche grazie alle ottime offerte che trovi su Amazon. E oggi è un giorno fortunato, grazie soprattutto alla promo disponibile per questo PC portatile lowcost disponibile con uno sconto dell’80% rispetto a quello consigliato. Non si tratta né di un refuso né di una truffa: lo sconto è realmente dell’80% e il risparmio totale supera i 1000 euro. Bastano questi numeri per capire la bontà della promo, ma se ci aggiungiamo anche le caratteristiche tecniche del PC, ecco che diventa un vero affare.

Il computer portatile che troviamo in promo è il Ruzava RK70, modello disponibile in esclusiva su Amazon e dotato di una buona scheda tecnica. Non assicura le stesse prestazioni di un MacBook o di un PC top di gamma, ma costa anche molto meno. Schermo FHD da 14 pollici con un’ottima risoluzione, processore che permette di fare un po’ di tutto e SSD da 256 gigabyte. Scheda tecnica equilibrata perfetta per un PC da utilizzare per studiare o per lavorare da remoto. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio e ti consigliamo di approfittare subito della promo: potrebbe terminare molto presto.

Computer portatile Ruzava RK70: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente incredibile. Solo per oggi trovi questo PC lowcost con uno sconto dell’80% che fa crollare il prezzo a soli 269,99 euro, con un risparmio netto che supera nettamente i 1000 euro. Può sembrare una cifra esagerata, ma non lo è. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Il PC portatile è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare veramente pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai i classici quattordici giorni di tempo. Ti consigliamo di approfittare subito di questa promo, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Computer portatile Ruzava RK70: le caratteristiche tecniche

Un computer pensato appositamente per la produttività e con a bordo l’ultima versione del sistema operativo Windows. Parliamo del Ruzava RK70 protagonista di una super promo su Amazon e tra i migliori per rapporto qualità-prezzo tra quelli disponibili in offerta oggi.

Partiamo dal primo elemento della scheda tecnica, quello che spicca maggiormente: il display. Il notebook è equipaggiato con uno schermo da 14 pollici con risoluzione FHD e un’ottima qualità delle immagini e dei colori. Puoi godere di film e serie TV con la miglior qualità possibile, anche mentre sei in viaggio. Le performance sono di buon livello grazie al processore presente sotto la scocca, coadiuvato da 8 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 gigabyte. Puoi espandere la memoria fino a 512 gigabyte utilizzando una scheda TF, oppure sostituire lo SSD con un modello da 1 terabyte.

Il computer è perfetto per essere portato mentre sei in viaggio: pesa solamente poco più di 1 chilogrammo e le dimensioni sono compatte grazie a cornici praticamente assenti. È già presente il sistema operativo Windows 11 con tutte le app di default di Microsoft. Ottima anche la connettività: Wi-Fi ad alta velocità, due porte USB 3.0 e una mini HDMI per collegare un secondo schermo. Batteria a lunga durata che dura tutto il giorno.

