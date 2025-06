Amazon, questo PC portatile è da comprare subito: 84% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Per acquistare un computer portatile performante e che puoi utilizzare sia per lavorare sia per studiare non bisogna spendere cifre esagerate, ma basta aspettare il momento giusto. Momento che è arrivato oggi grazie alla promo lampo di Amazon che non devi assolutamente farti sfuggire. Sul sito di e-commerce, infatti, trovi il notebook bvate B5 in promo con uno sconto eccezionale dell’84% che ti fa risparmiare quasi 1100 euro su quello di listino. Non si tratta di un errore: lo sconto supera realmente l’80% e non si tratta di una truffa (il PC viene spedito direttamente dal sito di e-commerce).

Il nome di questo PC portatile non ti dirà molto, ma ti basta sapere che ha recensioni molto positive su Amazon (più di 200) ed è dotato di una scheda tecnica molto interessante. A partire dallo schermo da 14,1 pollici ad alta risoluzione, l’SSD da 256 gigabyte e e i 6 gigabyte di RAM che ti permettono di utilizzare tutti i programmi più famosi, a partire dalla suite per la produttività di Microsoft. Un notebook completo e anche leggero e compatto da portare con sé. Una promo eccezionale che non devi assolutamente farti sfuggire: approfittane subito.

PC bvate B5: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da cogliere al volo. Solo per pochissimi giorni trovi su Amazon il notebook bvate B5 con uno sconto dell’84% e lo paghi 205,49 euro, con un risparmio netto che sfiora i 1100 euro. Non è un refuso, lo sconto supera veramente i 1000 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del computer è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici quattordici giorni assicurati da Amazon. Un’offerta speciale che non devi assolutamente farti sfuggire.

PC portatile bvate B5: le caratteristiche tecniche

Il portatile bvate vanta un processore Celeron N4020 supportato da 6 gigabyte di RAM e da un SSD da 256 GB espandibile con scheda TF. A renderne fluide le prestazioni, il fatto che sia già installato l’ultima versione del sistema operativo Windows 11, con tante app per il tuo tempo libero, il lavoro o lo studio. Schermo da 14,1 pollici con risoluzione FHD per vedere al meglio film e serie TV, grazie anche alla quasi totale assenza di cornici che rendono le immagini immersive.

Tante opzioni di connessione: oltre a Wi-Fi e Bluetooth, e il succitato slot per schede TF, troverai 2 porte USB 3.0, una porta Mini HDMI, una porta DC, una porta per le cuffie. La batteria ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi, e combinata al fatto che sia leggerissimo e ultra sottile, lo rende trasportabile ovunque e utilizzabile anche nelle situazioni più scomode, come treni o bus. Una buona fotocamera frontale ti consente infine di effettuare videocall chiare ma anche dirette streaming senza sfigurare con i tuoi follower.

