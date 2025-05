Amazon, questo è il PC portatile da comprare oggi: 85% di sconto

Fonte foto: PeopleImages / iStock

Ogni tanto su Amazon appaiono delle offerte così incredibili che sembrano quasi delle truffe o degli errori di prezzo, ma che in realtà sono delle promo reali. Bisogna solamente avere la prontezza di approfittarne immediatamente e di non farsi scappare l’occasione. E l’offerta di cui ti parliamo oggi rientra proprio in questa casistica. Il protagonista dell’offerta è un computer lowcost disponibile con uno sconto eccezionale dell’85% che ti fa risparmiare ben 1100 euro rispetto a quello consigliato. Una percentuale di sconto esagerata e che ti fa capire che bisogna approfittarne il prima possibile: le scorte sono limitate.

Il PC in offerta è il NOTODD N200, computer poco noto al grande pubblico, ma che su Amazon ha ricevuto più di 150 recensioni con una media voto molto elevata. Un notebook realizzato con molta cura e dotato di componenti di ultima generazione. Schermo da 14 pollici, buon processore, 6 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte. Dimensioni compatte, che lo rendono perfetto per essere portato sempre con sé nello zaino. Un computer ideale per studiare, ma anche per lavorare mentre si è in viaggio. A questo prezzo difficilmente trovi di meglio.

PC portatile lowcost: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta lampo senza precedenti. Da oggi è disponibile su Amazon il PC portatile NOTODD N200 con uno sconto dell’85% che fa crollare il prezzo a soli 199,89 euro. Per questo computer si tratta del minimo storico e risparmi ben 1100 euro rispetto a quello consigliato. Numeri che fanno capire immediatamente la straordinarietà di questa promo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità del computer portatile è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa. Ti consigliamo di approfittarne subito: si tratta di una promo lampo di Amazon e potrebbe terminare da un momento all’altro.

PC portatile NOTODD N200: le caratteristiche tecniche

Il PC portatile NOTODD N200 garantisce buone prestazioni grazie al fatto che monta il sistema operativo Windows 11 che lavora di concerto con un buon processore, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria (con slot di espansione SATA M.2). Espandibile fino a 1 TB tramite scheda SSD. Così da poter lavorare in multitasking senza problemi. Tante tipologie di connessioni, con cavi e wireless: WiFi 2.4G + 5G, Bluetooth, due slot USB 3.0 e HDMI. Potrai collegarlo ad altri dispositivi come desideri o come ti occorre. Ottima la batteria che garantisce un’autonomia in standby fino a 200 ore, che arriva fino a 5-6 ore in fase di riproduzione video.

E, a proposito di video, potrai guardare film, serie tv o eventi sportivi con la massima qualità, grazie a uno schermo con diagonale da 14 pollici e una risoluzione Full HD. Colori vividi e brillanti, che però preservano la naturalezza dell’immagine originaria. Le dimensioni sottili, il peso esiguo e uno schermo che si può piegare fino a 180 gradi lo rendono un compagno di viaggio, di lavoro o di studio ideale.

