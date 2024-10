Fonte foto: JBL

Acquistare un paio di cuffie over-ear non è una cosa da dare per scontato, soprattutto se si ha bisogno di un prodotto semplice da usare, per l’utente "generalista" che non ha troppe pretese e cerca essenzialmente un device per ascoltare al meglio la propria musica preferita anche quando è fuori casa.

Ed è proprio questo il fulcro di un dispositivo del genere: l’immediatezza, che fa dimenticare le funzioni avanzate, come la cancellazione del rumore ad esempio, a beneficio di una buona resa sonora e, ovviamente, un prezzo accessibile.

E tra le opzioni che rispecchiano maggiormente queste caratteristiche ci sono le JBL Tune 510BT, cuffie essenziali, robuste e dal prezzo davvero contenuto che, grazie alle offerte Amazon, per le prossime ore possono essere acquistate in super sconto a meno di 30 euro. Un’occasione irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi scappare.

JBL Tune 510BT – Auricolari over-ear – JBL Pure Bass Sound

JBL Tune 510BT: scheda tecnica

Le JBL Tune 510BT sono cuffie over-ear, con driver dinamici da 32 mm e risposta in frequenza dai 20 Hz ai 20 kHz. Sono realizzate con materiali di qualità: i cuscinetti auricolari e l’archetto sono imbottiti in materiale morbido, per una grande comodità anche dopo diverse ore di utilizzo. Inoltre, grazie al design pieghevole, è possibile chiudere facilmente queste cuffie e portarle sempre con sé.

Interessante la funzione JBL Pure Bass Sound che migliora la riproduzione dei bassi rendendo l’output sonoro caldo e avvolgente. Da non sottovalutare nemmeno i tasti posizionati sui padiglioni che permettono all’utente di rispondere alle chiamate e gestire la riproduzione dei contenuti anche senza prendere in mano lo smartphone.

Tra i pulsanti c’è anche quello per richiamare Siri o Google Assistant semplificando ulteriormente l’accesso alle funzioni del proprio assistente vocale direttamente dalle cuffie.

La connessione allo smartphone, al computer o alla TV avviene tramite Bluetooth 5.0 con tecnologia multipoint che permette all’utente di collegare più device passando da uni all’altro in modo facile e veloce.

Parlando dell’autonomia, secondo le stime di JBL, queste cuffie garantiscono fino a 40 ore di riproduzione musicale ininterrotta. Con una ricarica di appena 5 minuti è possibile ottenere fino a due ore di riproduzione in più, mentre per una ricarica completa sono necessarie circa due ore.

JBL Tune 510BT: l’offerta Amazon

Le JBL Tune 510BT hanno un prezzo di listino di 49,99 euro ma con l’offerta Amazon si scende fino a 26,99 euro (-46%, -23 euro), uno sconto così davvero eccezionale che permette di portare a casa un ottimo paio di cuffie a un prezzo accessibile praticamente a chiunque.

