JBL Tune 510BT, con l'offerta Amazon costano pochissimo

Acquistare un paio di cuffie over-ear da utilizzare nella vita di tutti i giorni, magari in sostituzione di un vecchio modello, non è un’operazione da dare per scontata, soprattutto per chi è orientato verso il segmento low-cost che spesso propone una grande varietà di prodotti ma davvero di bassa qualità.

Per non sbagliare, la soluzione più ovvia è rivolgersi ad Amazon dove quotidianamente sono disponibili decine di dispositivi a prezzi stracciati, come nel caso delle JBL Tune 510BT un paio di cuffie caratterizzate da una grande semplicità nell’utilizzo e materiali di buona qualità che le rendono leggere e molto robuste.

Si tratta di un device che si rivolge all’utente "generalista" che non ha bisogno di funzioni troppo specifiche, ma cerca solo una soluzione per ascoltare al meglio la propria musica preferita senza troppi problemi. Per le prossime ore, il prezzo delle JBL Tune 510BT scende sotto i 30 euro e con uno sconto così, non possono esserci dubbi.

JBL Tune 510BT: scheda tecnica

Le JBL Tune 510BT sono cuffie over-ear con driver dinamici da 32 mm e risposta in frequenza dai 20 Hz ai 20 kHz.

Si tratta di un device semplice e immediato, con poche funzioni a bordo (come JBL Pure Bass Sound che migliora la riproduzione delle frequenze basse) sviluppato principalmente per l’utilizzo quotidiano e per gli utenti che passano molte ore fuori casa e cercano un prodotto leggero, robusto e con una buona autonomia che, secondo le stime di JBL può arrivare fino a 40 ore di riproduzione musicale.

Oltre a questo, vanno sicuramente segnalati i tasti sui padiglioni che permettono all’utente di rispondere alle chiamate, gestire la riproduzione dei contenuti anche senza prendere in mano lo smartphone e richiamare Siri o Google Assistant per accedere alle funzioni del proprio assistente vocale direttamente dalle cuffie.

Per collegare le cuffie allo smartphone si utilizza il Bluetooth 5.0 con tecnologia multipoint che permette all’utente di collegare più device passando da uni all’altro in modo facile e veloce.

Meritano, infine, una menzione a parte i materiali con cui sono realizzate queste cuffie: i cuscinetti auricolari e l’archetto sono imbottiti in materiale morbido, per un grande comfort anche dopo diverse ore di utilizzo. Inoltre, grazie al design pieghevole, è possibile chiudere facilmente queste cuffie e portarle sempre con sé.

JBL Tune 510BT: l’offerta Amazon

Per portare a casa le JBL Tune 510BT bisogna spendere 49,99 euro ma approfittando dell’offerta Amazon il prezzo scende fino a 25,99 euro (-48%, -24 euro), uno sconto irripetibile che rende notevolmente più semplice acquistare un ottimo paio di cuffie per la vita di tutti i giorni, senza spendere cifre eccessive.

