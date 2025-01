JBL TUNE 760NC, con uno sconto così trovare di meglio è impossibile

Fonte foto: JBL

Le JBL TUNE 760NC sono cuffie over-ear sviluppate per gli utenti che cercano un prodotto con suono potente e una grande autonomia, che possa accompagnarli nelle lunghe giornate fuori casa, senza il bisogno di cercare continuamente una presa di corrente.

A bordo troviamo anche la cancellazione attiva del rumore, che permette a questo dispositivo di eliminare le distrazioni esterne e la modalità Ambient Aware (anche con TalkThru) che consente di restare consapevoli dell’ambiente circostante, voci incluse, anche mentre si indossano le cuffie.

Su Amazon sono disponibili a un prezzo irripetibile che scende sotto i 60 euro, un’opportunità imperdibile per chi vuole acquistare un prodotto di qualità a un prezzo incredibilmente conveniente.

JBL TUNE 760NC: caratteristiche tecniche

Le JBL TUNE 760NC sono cuffie over-ear pieghevoli con driver da 40 mm e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Con la Cancellazione attiva del rumore (ANC), queste cuffie sono in grado di utilizzare i microfoni in dotazione e gli algoritmi sviluppati da JBL per abbattere il rumore circostante. Con la modalità Ambient Aware, invece, è possibile mantenere la percezione su ciò che circonda l’utente anche senza togliere le cuffie. Idem per la modalità TalkThru che permette di rilevare la voce delle altre persone, abbassando in automatico il volume dei contenuti in riproduzione per rendere più semplice la conversazione.

Non manca la funzione JBL Pure Bass Sound sviluppata per migliorare la riproduzione delle frequenze basse.

Collegando le cuffie al proprio smartphone tramite Bluetooth 5.0 (con Android FastPair e tecnologia Multipoint) e scaricando l’applicazione My JBL Headphones (disponibile per Android e iOS) è possibile gestire le funzioni appena descritte e anche accedere all’equalizzazione. Dall’app è possibile scegliere un assistente smart tra Alexa e Google Assistant e utilizzare le cuffie tramite comandi vocali.

Per chi preferisce un utilizzo più classico di queste cuffie, su uno dei due padiglioni ci sono anche dei pulsanti fisici che permettono all’utente di gestire le vari funzioni senza dover prendere lo smartphone.

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo le stime di JBL, queste cuffie garantiscono circa 35 ore di riproduzione (con ANC attivato), che salgono a 50 disattivando la cancellazione attiva del rumore.

JBL TUNE 760NC: l’offerta su Amazon

Le JBL TUNE 760NC hanno un prezzo di listino di 129,99 euro ma, approfittando dell’ottima offerta Amazon, per le prossime ore si possono portare a casa a 59,99 euro (-54%, – 70 euro), uno sconto del genere non capita spesso e non bisogna lasciarselo sfuggire.

