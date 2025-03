JBL TUNE 660NC, con l'offerta Amazon costano la metà

Fonte foto: JBL

Le JBL TUNE 660NC sono un prodotto che si rivolge agli utenti che vogliono un paio di cuffie over-ear con un’ottima resa sonora, una grande autonomia e una buona versatilità, che gli consenta di utilizzarle in qualsiasi situazione senza troppe difficoltà.

Un device davvero molto interessante che, oltretutto, permette di accedere a diverse funzioni avanzate come la cancellazione attiva del rumore, la modalità Ambient Aware e la modalità TalkThru, tre caratteristiche che lo rendono ancora più versatile e ancora più in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Su Amazon per le prossime ore queste cuffie costano la metà, un’opportunità imperdibile che consente a chiunque di acquistare un prodotto di qualità a un prezzo irripetibile.

JBL TUNE 660NC: caratteristiche tecniche

Le JBL TUNE 660NC sono cuffie over-ear. Hanno driver da 32 mm e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Molte le funzioni a bordo: c’è la Cancellazione attiva del rumore (ANC) che grazie ai microfoni in dotazione e agli algoritmi proprietarie consente a questo dispositivo di abbattere il rumore circostante; la modalità Ambient Aware, utile per mantenere la percezione su ciò che circonda l’utente anche senza togliere le cuffie; la modalità TalkThru che consente di rilevare la voce delle altre persone, abbassando in automatico il volume dei contenuti in riproduzione. Altra particolarità funzione molto apprezzata dagli utenti è la JBL Pure Bass Sound un’opzione che migliora la riproduzione delle frequenze basse.

Per connettere il device allo smartphone si usa il Bluetooth 5.0 (con Android FastPair e tecnologia Multipoint), inoltre, scaricando l’applicazione My JBL Headphones (disponibile per Android e iOS) è possibile gestire le varie funzioni, accedere all’equalizzazione e scegliere un assistente smart tra Alexa e Google Assistant.

Importante sottolineare anche la presenza dei pulsanti fisici che permettono di gestire le vari funzioni senza dover prendere lo smartphone.

Sul fronte dell’autonomia, stando a quanto dichiarato da JBL, questo prodotto garantisce circa 44 ore di riproduzione (con ANC attivato), che salgono a 55 disattivando la cancellazione attiva del rumore. Infine, con una ricarica di 5 minuti si ottengono altre due ore di riproduzione aggiuntiva.

JBL TUNE 660NC: l’offerta su Amazon

Per acquistare le JBL TUNE 660NC bisogna spendere 99,99 euro ma, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore questo prodotto costa la metà, col prezzo che scende a 49,99 euro (-50%, – 50 euro), uno sconto irripetibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

