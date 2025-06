Fonte foto: JBL

È il momento giusto per acquistare le JBL Wave Flex. Si tratta di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che possono rappresentare la soluzione giusta per la maggior parte degli utenti.

Sfruttando la nuova promozione in corso su Amazon, infatti, gli auricolari sono ora disponibili con un prezzo scontato di 51 euro, beneficiando di un taglio di prezzo del 36% rispetto al listino.

Si tratta del nuovo minimo storico per le cuffie JBL, disponibili al prezzo indicato solo in alcune colorazioni. Le Wave Flex sono vendute e spedite direttamente da Amazon. La promozione in corso è valida solo per un breve periodo (le unità acquistabili in sconto potrebbero terminare a breve) ed è disponibile tramite il box riportato qui di sotto.

JBL Wave Flex

JBL Wave Flex: la scheda tecnica

Le JBL Wave Flex sono cuffie true wireless in-ear pensate per poter garantire un audio di qualità anche con un prezzo accessibile. Per gli utenti alla ricerca di un prodotto completo senza spendere troppo, quindi, le cuffie JBL sono la soluzione giusta.

Tra le specifiche tecniche degli auricolari troviamo il supporto Bluetooth, per la connessione facile con diverse tipologie di dispositivi, e alla tecnologia Deep Bass Sound di JBL, che garantisce una resa audio ottimale. Da segnalare anche un’autonomia eccellente.

Grazie alla funzione AmbientAware è possibile sfruttare la riproduzione musicale anche senza escludere i suoni dell’ambiente esterno. Con una sola carica, infatti, è possibile arrivare fino a 8 ore di utilizzo.

Considerando la carica aggiuntiva della custodia, invece, le JBL Wave Flex possono arrivare a garantire fino a 32 ore di utilizzo. Da segnalare che gli auricolari sono dotati di certificazione IP54 mentre la custodia è certificata IPX2.

Sono disponibili anche i controlli touch per poter gestire la riproduzione anche senza dover interagire con il dispositivo sorgente. A disposizione degli utenti interessati all’acquisto ci sono tre colorazioni.

JBL Wave Flex: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta in corso su Amazon c’è ora la possibilità di puntare sulle JBL Wave Flex sfruttando uno sconto netto sul prezzo di acquisto per le cuffie true wireless.

La promozione in questione, infatti, consente di acquistare gli auricolari di JBL con un prezzo ridotto a 51 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello. Vendute e spedite direttamente da Amazon, le cuffie JBL sono acquistabili tramite il banner riportato qui di sotto. La promo è valida solo per un breve periodo di tempo e solo per alcune colorazioni.

JBL Wave Flex