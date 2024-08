JBL Tune 520BT, queste cuffie su Amazon costano pochissimo

Fonte foto: JBL

Le cuffie over-ear non rappresentano più un prodotto destinato esclusivamente agli audiofili in cerca di un sistema audio di qualità, ma grazie alla connessione WiFi sono diventate un dispositivo comodo da utilizzare nella vita di tutti i giorni, come valida alternativa agli auricolari in-ear, considerati da molti estremamente fastidiosi.

Non tutti sono in cerca di un modello di fascia alta, estremamente costoso ma con tante funzioni extra, preferendo invece una soluzione più accessibile, con un prezzo contenuto e la garanzia di una buona resa sonora nell’uso quotidiano.

E tra le proposte più apprezzate in questo segmento, troviamo le JBL Tune 520BT, un device low-cost, semplice, robusto e, appunto, economico che grazie alle offerte su Amazon costa ancora meno, arrivando poco sopra i 30 euro.

JBL Tune 520BT – Auricolari over-ear – JBL Pure Bass Sound

JBL Tune 520BT: scheda tecnica

Le JBL Tune 520BT sono cuffie over-ear con driver dinamici da 33 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino a 20 kHz. Su questo dispositivo c’è la tecnologia JBL Pure Bass Sound, un sistema che migliora notevolmente la riproduzione dei bassi per offrire un sound più caldo e avvolgente.

È possibile anche rispondere alle chiamate, utilizzando i comodi tasti posizionati su uno dei due padiglioni e il microfono integrato con funzione Voice Aware che permette di regolare il volume della propria voce in cuffia.

Per collegare il dispositivo agli smartphone (o a una qualsiasi fonte esterna compatibile) si può utilizzare il Bluetooth 5.3 con tecnologia Multipoint e Google Fast Pair, un sistema che consente all’utente di passare rapidamente da un device all’altro semplificando notevolmente le connessioni coi device Android. Inoltre, scaricando l’applicazione ufficiale di JBL dal proprio store di riferimento è possibile usare l’equalizzatore.

Per quanto riguarda l’autonomia, JBL garantisce fino a 57 ore di riproduzione musicale, sommando la carica delle batterie delle gemme e della custodia. Inoltre con una ricarica di appena 5 minuti è possibile ottenere tre ore di ascolto in più. Per una ricarica completa, invece, sono necessarie circa due ore.

Molto interessante anche il design di queste cuffie, che sono leggere e molto confortevoli, ottime per chi ne fa un utilizzo prolungato (dentro e fuori casa) e cerca un prodotto robusto e resistente. Meritano una menzione a parte anche i materiali, con i cuscinetti auricolari e l’archetto imbottiti con materiale morbido a garanzia di una grande comodità e una buona traspirazione anche dopo diverse ore di utilizzo. Poi, grazie al design pieghevole, è possibile chiuderle facilmente e portarle facilmente con sé.

JBL Tune 520BT: l’offerta Amazon

Per portare a casa le JBL Tune 520BT sono necessari 59,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon il prezzo scende ulteriormente arrivando a 33,99 euro (-43%, -26 euro) uno sconto davvero interessante che potrebbe fare la gioia di tutti coloro che devono acquistare un paio di cuffie per l’utilizzo quotidiano e cercano un prodotto di buona fattura e dal prezzo contenuto.

